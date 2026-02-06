炒め物の香ばしさを引き立て、料理にコクを与えるごま油。炒飯や野菜炒め、から揚げの下味、スープの風味付けなど、その用途は幅広く、家庭の定番油として親しまれている。

そんな中、「純正ごま油」を代表としたごま油商品で知られるかどや製油が「新たなごま油の可能性」を探るプロジェクトを始動すると聞き、発表会に参加した。

かどや製油 ごま油ラインアップ

そこで発表されたのは、「新たな純正ごま油の可能性と出会うために旅に出る」という斬新なプロジェクトだった。

「純正ごま油」の実力とは

まず驚かされたのは、「純正ごま油」に関する認知の低さ。「純正ごま油」はごま油100%のピュアオイルであるのに対し、「調合ごま油」はごま油を60%以上配合したブレンドオイルを指す。

同社が2025年2月に実施した調査によると、「純正ごま油」と「調合ごま油」の違いを知らない人は約7割にのぼったという。

さらに、ごま油はほかの食用油と比べて酸化安定性が高く、酸化しにくいという特長がある。そのため比較的鮮度の高い状態を保ちやすく、から揚げやピザの仕上げにそのまま少量かけるだけでも食材の風味をぐっと引き立てる役割を担うのだそう。

から揚げやピザの仕上げに

一方で同社は、とりわけ純正ごま油の魅力をまだ十分に伝えきれていないことを課題として挙げた。

新プロジェクト「かどやのごまたび」

そこで、立ち上がったのが今回のプロジェクト「かどやのごまたび」。全国9都市をキッチンカーが巡り、同社社員が推したいごはんを詰め合わせた「究極の純正ごま油 BOX」とその地域の食品メーカーとコラボした「ご当地限定スープ」を提供するプロジェクトだという。

同社の代表取締役社長 北川 淳一氏は、「ごま油はあくまでも地域の食材を引き立てる名脇役として存在することを念頭に置き、本プロジェクトで"まだ知らない新しい純正ごま油の可能性"に出会うことを期待しています」と語った。

かどやのごまたび

キッチンカー提供メニュー

「究極の純正ごま油 BOX」は、主食(白米)＋主菜1品(3種類から1つ選べる)＋副菜2品の構成で「から揚げBOX」「豚肉の香味焼き BOX」「麻婆豆腐 BOX」(各500円)の3種類が展開されている。これらすべてにごま油を使用しているとのこと。ワンコインで満足感のある1食を楽しめる点も、大きな魅力といえるだろう。

「から揚げBOX」のから揚げは、下味に独特の香りや風味がない「かどやの太白ごま油」と「純正ごま油」を使用。さらに揚げ油にも「純正ごま油」を使っているという。

実際に食べてみると油臭さはまったく感じられず、カラッと軽やかな仕上がり。ひと口ごとに香ばしさが広がる味わいだった。

ここに追いごま油をするのがおすすめだという。かけすぎないよう慎重に垂らしてみる。油っぽくなるのではと心配したが、むしろ味全体が引き締まり、より奥行きのある仕上がりを感じられた。

から揚げに追いごま油

「豚肉の香味焼き BOX」の豚肉はとても柔らかく、パサパサ感やムラがまったくなかった。下味がしっかりと付いており白米と相性が良い印象。

ここにも追いごま油。香ばしさが立ち、ぐっと深みが増した。

豚肉の香味焼きに追いごま油

「麻婆豆腐 BOX」の麻婆豆腐は、やさしい味わいの中で食べ進めると最後にピリッと辛味を感じる。追いごま油をすると、よりまろやかでコクが増した。

そして意外だったのが、白米を炊く際にもごま油を加えている点。実際に口にすると、ごま油の風味は主張しすぎずほんのりとした香ばしさが広がる。さらに驚いたのは、冷めても味がぼやけずしっかりとしたおいしさを保っていたこと。弁当にも取り入れたくなる技である。

ここにも追いごま油をしてみると、満足感が一段と高まり、ごはんのお供としてもしっかり成立していた。北川氏によると、卵かけご飯に追いごま油を合わせるのもおすすめだという。こちらも試してみたくなる食べ方だ。

白米にも追いごま油

ドレッシング感覚でごま油をかける体験は、新しくもありとても満足感があった。本プロジェクトのリーダーを務める同社ブランドマーケティング部長の大平佳男氏は「ご褒美感覚でもごま油を味わってほしい」と語る。

もちろん副菜2品にもごま油を使用しているのだが、素材そのものの甘みを感じられる上に鼻から抜けるごま油の香りが上質な味わいを作り出していた。

これほどごま油を使用していながら、重たさを感じさせないのがこのBOXの魅力。社長が語る「ごま油は名脇役」という言葉にも納得だ。

さらに、キッチンカーでは地域の食材をよく知る食品メーカーとコラボしたご当地限定スープも200円で提供される。今回試食はできなかったが、ごま油の魅力を最大限引き出してきた同社がどんなスープを提供するのか期待が高まる。

地域の食材をよく知る食品メーカーとコラボ

同プロジェクトは2月20日～21日の小豆島(香川)をスタート地点に、福岡、広島、大阪、愛知、宮城、北海道、千葉、東京を約2か月半かけて巡るとのこと。

キッチンカーが各地を巡るなかで地域食材との組み合わせからどのような発見が生まれるのか、今後の展開にも注目したい。