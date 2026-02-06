日清オイリオグループは2月6日～8日の3日間、「日清 MCT オイル HC」の魅力に触れることができるイベント「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO」をRand 表参道(東京都渋谷区)で開催。2月6日にはお披露目会が行われた。

珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO

「日清MCT オイルHC」次世代の柱として注力

商品紹介ゾーンを会場にして行われたお披露目会の冒頭では、同社食品事業本部 ウェルネス食品事業戦略部長・大塚竜太氏が登壇。同商品について「次世代の柱として、全社を挙げて注力している商品」「これまでの健康意識が高い層に加え、ゆるやかに健康を意識している層へも魅力を伝えたい」と述べた。

なかやまきんに君氏をアンバサダーに起用した理由については、「なぜ、ストイックなきんに君さんが? と思われるかもしれないが、実はそこが狙い」「究極の体づくりを知り尽くしている彼だからこそ、精神論や根性だけでなく、エビデンスに基づいた素材として、長年『日清MCT オイルHC』を選び、愛用されている」と説明した。

最後に、今後についても「植物油の持つ可能性で、人生100年時代を支える心身の健康づくりと、活力のある健康的な生活に貢献していく」と語った。

日清オイリオグループ 食品事業本部 ウェルネス食品事業戦略部長 大塚竜太氏

なかやまきんに君がアンバサダーとして登場

ゲストのなかやまきんに君さんが「脂肪燃焼」と書かれたエプロンをつけて登壇し、「日清MCT オイルHCには大変お世話になっているので、この良さをより多くの方に広げていきたいと思います!」とアンバサダーとしての意気込みを語った。

約5年前から同商品を愛用しているという同氏は、きっかけについて、「ボディビルディングの大会に向けての減量をきっかけに使うようになりました。よりエネルギーになるということで(中鎖脂肪酸の機能に)注目しています」と明かした。

なかやまきんに君

なかやまきんに君と「店長代理」が初共演

お披露目会後半では、多忙な同氏の店長代理として店頭に立つ「きんに君オブジェ」が登場した。もう一人のきんに君を目の前にすると、「僕と全く一緒じゃないですか! すごいですね。筋肉具合も血管のラインもリアルに再現していただいています!」とコメント。「おい店長代理! きみに店長代理は務めることができるのかい! できないのかい!どっちなんだい!」と、オブジェに向かって得意のネタを披露した。

店長代理が「パワー!」と発すると「今しゃべった!」と驚きの表情をし、「パワー!」を連発する店長代理との絶妙な掛け合いを披露。「いろんなバリエーションの『パワー』があったので、店長代理を任せることができます!」とコメントした。

「パワー!」だけで接客する店長が登場

体験ゾーンに移動すると、「OOMORI YAMERU(大盛りやめる)」「SHINYA NI RAMEN TABENAI(深夜にラーメン食べない)」など、体づくりにまつわる決意が並んだメニューが。「店長をお呼びします」という店員の声に続いて、バックヤードからなかやまきんに君が現れたが、店長モードでは「パワー!」以外話さないという展開に。

パフォーマンスで手軽さをアピール

なかやまきんに君店長が、注文されたコーヒーの仕上げに同商品をを注ぐことで「パワー!」を注入するパフォーマンスを披露した。「ヤー!!!!」の掛け声とともに音楽に合わせて慎重に数滴オイルをぎ、「ハッ!」で決めポーズ。「パワー!」としか言わない店長と、それを一生懸命通訳する店員、困惑するMCとの掛け合いが続き、会場は笑いに包まれたまま、会は締めくくられた。

体験や展示を通じて学ぶ期間限定イベント

期間限定イベント「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO」は、一般向けに、2月8日19時までRand 表参道で開催している。

体験ゾーン

体験ゾーンでは、洗練されたカフェ空間で、きんに君オブジェによる接客を体験しながら同商品の魅力を発見できる。商品紹介ゾーンでは、日常動作体験や展示を通じて、中鎖脂肪酸の機能で脂肪燃焼をサポートする仕組みや、日常での活用法を知ることができる。そのほか、オリジナル脂肪燃焼ステッカーを集めるステッカーラリーや記念撮影、イベント限定の装飾を背景にした撮影も楽しむことができる。