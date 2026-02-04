ハンバーガーショップ「ロッテリア」は2月4日より、「フィリーチーズステーキバーガー」を含む新商品4品を期間限定で販売する。

「フィリーチーズステーキバーガー」は、アメリカ・フィラデルフィア発祥の人気サンドイッチ“フィリーチーズステーキ”の味わいを手軽に楽しむことのできるバーガー。ハンバーグパティやガーリックなどで下味をつけて鉄板で香ばしく焼き上げた牛カルビ肉、オニオンが、とろ～り濃厚なレッドチェダーチーズソースと、スパイシーでスモーキーな風味が特長のオリジナルBBQソースなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズでサンドされている。価格は620円。

また、トマトやレタスを合わせた「べジ フィリーチーズステーキバーガー」(680円)や、ハラペーニョと特製旨辛ソースを合わせた「スパイシー フィリーチーズステーキバーガー」(680円)も登場。

さらに、ハンバーグパティや牛カルビ肉、レッドチェダーチーズソースなどを「フィリーチーズステーキバーガー」の2倍に増量した、「ダブル フィリーチーズステーキバーガー」(990円)もラインアップされている。

いずれも、2月4日～同月下旬まで一部店舗を除く全国のロッテリアで販売され、なくなり次第終了となる。