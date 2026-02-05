串カツ田中ホールディングスは2月7日、新ブランドとして「挽きたて和牛レアカツ ザ・メンチ」を埼玉県さいたま市大宮区にオープンする。

「挽きたて和牛レアカツ ザ・メンチ」は、揚げることを追求し続けてきた同社が外食市場に新たな価値を提案する新ブランド。

提供メニューは、店内で挽いた和牛をその場で衣付けし、カラッと揚げた和牛100%の「極上メンチカツ」に羽釜で炊いたこだわりの「お米」が付いた「和牛メンチカツ定食」(1,980円)のみ。和牛メンチカツ3個、ごはん、オニオンスープ、キャベツのセットとなっている。

厳選した和牛100%の極上メンチカツを最大限に楽しんでもらうべく、利用者自身が卓上の鉄板で断面を焼くことで、お好みの焼き加減に「育てる」エンターテインメント性を取り入れている。

利用者自身が卓上の鉄板で断面を焼く

同メニューは、一番美味しい瞬間を楽しめるよう、揚げたてのメンチカツをひとつずつタイミングを分けて合計3つ提供する。

同社は和牛本来の旨みを楽しむため、1口目は塩で食べることをおすすめしている。

他にも「定番ソース」「ポン酢」「青唐醤」などの調味料や、酸味と甘みの黄金比率を追求したデミグラスソースも用意されている。

デミグラスソースは、鉄板の上でジュワッと沸き立たせることで香りが立ち、溢れ出る和牛の肉汁と混ざり合うことでコクが深まる。また、ソースが染み込んだメンチカツは、羽釜ご飯との相性がよい。

また、新規オープンに伴い2月7日～15日に来店者全員を対象に「和牛メンチカツ定食」を、33%OFFの1,320円で提供する。なお、同キャンペーンは予告なく終了する場合があり、他割引、キャンペーン、クーポンとの併用は不可。