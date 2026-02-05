フジテレビ系の衆議院選挙開票特番『LIVE選挙サンデー』(8日19:58～)では、フリーアナウンサーの神田愛花が参戦する。

メインキャスターを務めるのは『Mr.サンデー』の宮根誠司と『Live News イット!』の宮司愛海アナ。ここに、フジテレビお昼の顔である『ぽかぽか』MC・神田愛花が初参戦する。年末の特番で石破茂前首相にインタビューも敢行した神田が、選挙特番にどんな風を吹かせるのか。

ほかにも、Z世代から絶大な支持を集めるゆめぽてに、橋下徹、岩田明子も出演。視聴者投票で「党首に聞きたいコト」などを募集しながら、番組を進行していく。

解説キャスターは松山俊行氏(フジテレビ解説委員長)、中継キャスターは安宅晃樹アナと広瀬修一、開票キャスターは竹俣紅アナと上垣皓太朗アナが担当する。

コメントは、以下の通り。

神田愛花

「初めての女性総理大臣が与党を率い、実績のある政党同士が新党を結成した直後の、今回の衆議院議員選挙は、過去に例を見ないほど、政治に対する国民の関心が高い状況下で行われます。支持率通り高市総理は民意を得られるのか！？それとも他党の躍進を許すのか！？２月８日は、私たちの未来を決定づける日になると言っても過言ではありません。番組を通しその瞬間に立ち会えることに感謝しつつ、有権者の１人として厳しい目で向き合いたいと思います」

宮根誠司

「年末年始からの劇的政界再編、そして突然の真冬の総選挙。それも近年まれに見る全く予測不能の総選挙。日本はもう一度浮かび上がれるのか？それともこのまま沈んでいくのか？選挙速報と共に、党首インタビューはもちろん、鋭い論客の方々と、直球勝負の番組にしたいと思います！」

宮司愛海アナ

「戦後最短16日間、さらには異例ともいえる真冬の選挙戦。その結果は、雪や受験と向き合う人々の暮らしにも影響が及ぶ中で、その是非も含め、なぜ今この解散という選択がなされたのかという大義への評価でもあります。開票状況を丁寧に追いながら、示された民意を各党・各候補がどう受け止めるのか、そして国民一人一人の生活にどんな変化をもたらすのか、結果の意味を読み解いて伝えてまいります」

木村祐太チーフプロデューサー

「今回の選挙の結果によって、私たちの暮らしがどうなるのか？結果を伝えるだけではなく、その先の日本がどうなっていくのかをひもといていくことが、この選挙特番の大きなテーマです。昨今、選挙に関心が薄いとされてきた、若い世代の投票率が大幅に上昇するなど、国民全体の政治への関心が高まっています。そして今回の選挙は“政権選択”の選挙でもあり、国の行方を決定づける重要な機会です。番組を通じ、暮らしを左右する“１票”の大切さも伝えられたらと考えています」