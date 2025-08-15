「先週、初デートしたんですけど…」「違う一面にギャップ」　『今日好き』りょうめいカップル、理想は「静かめクール系」

高校生による青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』(ABEMA)が最終回を迎え、カップル成立となった曽根凌輔(そねりょうすけ)と天宮芽唯(あまみやめい)。今回、“りょうめいカップル”がインタビューに応じ、告白の瞬間や今後について語った。

めい「告白やめようかな?って…」

――お互いの第一印象を教えてください。

めい:この人しゃべらんなぁ、どうしたんだろう? 大丈夫かなぁ? みたいな。

りょうすけ:ちっちゃくてかわいいなっていうのが最初ですね。

――遊園地デートはどうでしたか?

りょうすけ:今思えば、遊園地苦手だなって(笑)。ジェットコースターに乗ってビックリ。楽しかったです。日本と違い過ぎてシャレにならなかったです。

めい:遊園地でよかった。ジェットコースターが好きなので楽し過ぎました。

――遊園地デートで2人の距離が縮まったのでしょうか?

めい:終わって2人で話してたんですけど、“めいちゃんとせりなちゃんへの気持ちが同じなんだよね”みたいに言われて……。この人やったら不安かなと思って、告白やめようかな? ってなりました。

りょうすけ:めいちゃんのほうが上で。朝デート終わったときは同じだったんですけど、遊園地行ったらちょっと上だった。

めい:言ってよ(笑)!

――どんなところに魅かれましたか?

りょうすけ:話しやすかったです。落ち着いた人のほうが話しやすいっていうのはありました。

めい:波長が一緒な気がする。

――“好きだ”と確信したのはいつですか?

りょうすけ:BBQのときにすごく迷ってて。深夜に最初から振り返ってみたら、たくさん話したし、話も合うから決めました。

――告白したときの心境を教えてください。

りょうすけ:来るとは思ってて。海の前で告白なんて、緊張しすぎて。緊張で本当にあんまり記憶になくて……。うれしかった感情はあります。来てくれたんで。

――最近、キュンとした瞬間はありましたか?

めい:先週、初デートしたんですけど。そのときに、行く場所とかやることとかを考えてくれて、ちょっと見直しました。ハプニングもありつつ、意外とできてた。

りょうすけ:頑張りました(笑)。僕も初デートで、はっちゃけた一面が見れました。いつもクールで静かめなので、違う一面にギャップというか。いい部分を見れました。

――理想の休日の過ごし方を教えてください。

めい:寝る。これ一択。

りょうすけ:大好きです。お昼寝は絶対です。

めい:LINEとかでも言うよね? 午後3時とかなのに、“おやすみ”って。寝ることが趣味だから。家デートとか、ずっと寝とっていいよね。

――これからどんなカップルになりたいですか?

りょうすけ:おもしろ系カップルというよりは、静かめクール系カップルのほうがいいですね。

めい:うん、一緒。

りょうすけ:現実的なカップルというか。

めい:この空気感のままでいいかな。