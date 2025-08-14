高校生による青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』(ABEMA)が最終回を迎え、カップル成立となった桜我(おうが)と永瀬碧(ながせあおい)。今回、“おうあおカップル”がインタビューに応じ、告白の経緯や今後について語った。

“好き”と確信した瞬間「この子に行こう! って思いました」

――お互いの第一印象を教えてください。

おうが:僕、あおいとめいちゃんが第一印象に入ってたんですけど。1日目にお昼を食べたあと、話したいなっていう気持ちが強くなって。そこからは、あおい一筋で行きました。

あおい:ニュージーランド編に彼が出てて。継続で来てほしいなって思ってたけど、来ると思ってなくて……。ええ!? なんでいるの? みたいな。マジか! と思って、めっちゃうれしかったです。髪色と髪型も変わってて、カッコよかった。

――プールデートはどうでしたか?

おうが:波がヤバかったです。

あおい:2人でしゃべってたら、顔にバシャーンってかかって。口の中にも入って、めっちゃ咳しちゃって焦りました。

おうが:まさか、あそこまで押し寄せて来るとは……。移動するかって言って、場所を変えましたね。

――プールデートで2人の距離が縮まったのでしょうか?

あおい:そうですね。ウォータースライダーとかで縮まったんじゃないかな?

おうが:距離感が近かった。プールのとき、久しぶりにちゃんと話せました。

――“好きだ”と確信したのはいつですか?

おうが:プールのときに、しっかり気持ちを伝えてくれて。この子に行こう! って思いました。

あおい:1日目のお昼以降、会えてなくて。そこから気持ちは強かったんですけど、次の日の朝、誘ってもらって……うふふ(笑)。

――どんなところに魅かれたのか教えてください。

あおい:1日目から、趣味の話がすごい合って。映画とかアニメとか、ちいかわも好きって言ってて。めっちゃ合うなぁって。

おうが:『今日好き』の1日目は、結構ガチガチになりながらしゃべってるんですけど。あのときは、落ち着いてしゃべれてたので、自然体でいられるからいいなって。

――2日目のBBQはどうでしたか?

おうが:どうするかは決めていたので、そんなに困らなかったです。

あおい:今日は話さないと思ってたから、ビックリしました。後ろから現れて、“告白待ってる”って言われて……。ええ～!? って、頭が追い付けなかったですね。

――そのときに告白しようと決めたのでしょうか?

あおい:そうですね。フライング告白をしたんですけど、めっちゃ緊張しました。全然覚えてないけど、成功してよかった。

おうが:前回のニュージーランド編のときに、相手を不安にさせちゃって、フラれて終わったので……。なるべく不安要素をなくそうと思って、“もう話すことない?”って聞いたら、“まだちょっとある”って言われて。また俺、何かやらかした! と思ったら、“告白します”って。めっちゃうれしかったし、ビックリしました。

――実際に付き合ってみてどうですか?

おうが:ほぼ毎日連絡してる。電話の時間がめっちゃ長いです。一回ヤバかったよね? 2時間電話して一回切って、また1時間ぐらい電話して、夜電話して2時間みたいな。

――お互いの呼び名は?

おうが:最初はあおいちゃんって呼んでたんですけど、ちょっと違和感あって。“あおいって呼び捨てでいいかな?”って聞いたら、“いいよ”って。でも、ずっとくん付けなんですよ。おうがって呼び捨てがいいんですけど……。くん付けはちょっと距離ない?

あおい:ないですね(笑)。

――これからどんなカップルになりたいですか?

あおい:安定したカップルになりたい。波が立たないような。

おうが:信頼し合えるカップル。背中を任せられるカップルがいいな。