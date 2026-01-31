バンダイスピリッツは、『シン・ゴジラ』より「S.H.MonsterArts ゴジラ(2016) 第2形態＆第3形態＆巨大不明生物セット」(15,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。

『シン・ゴジラ』より「ゴジラ(2016) 第2形態」「ゴジラ(2016) 第3形態」「巨大不明生物」がセットになってS.H.MonsterArtsに登場。

物語序盤に登場した「巨大不明生物」を海面造形と共に、迫力感を重視したサイズにて初立体化。劇中シーン同様、海面から尻尾が飛び出しているイメージを再現。また「ゴジラ(2016) 第2形態」「ゴジラ(2016) 第3形態」は過去好評の従来モデルを使用し、劇中のイメージを再現している。

「巨大不明生物」は当時の映像資料をもとに彩色。海面パーツには赤彩色を施すことにより、出現時に海面が赤く変色した様を再現している。また、「ゴジラ(2016) 第2形態」「ゴジラ(2016) 第3形態」の彩色はスクリーン越しの見栄えをより意識したカラーリングに変更されている。

「巨大不明生物」は尻尾の各節が可動することにより、劇中のような滑らかな動きが再現可能。海面上で水しぶきをあげながら登場したシーンを忠実に再現できる。また、「ゴジラ(2016) 第2形態」「ゴジラ(2016) 第3形態」は各パーツが可動することにより、それぞれの形態らしいポージングを再現可能。「第2形態」の蛇行歩行のようなポージングや「第3形態」の咆哮ポーズなど、様々なシーンをイメージしたポージングが可能となっている。

TM & (C) TOHO CO., LTD.