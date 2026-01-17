プレックスは、「ゴジラ ミニソフビクロニクル〔レトロカラーコレクション〕(BOX)」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。

ゴジラミニソフビクロニクルに、懐かしさと遊び心を詰め込んだ“レトロカラー”が登場。

昭和にうまれた名作ソフビのカラーを再現。“レトロソフビ”をオマージュした彩色は、懐かしさと温かみを感じさせる逸品となっている。

昭和を代表する東宝怪獣。「ゴジラ」「キングギドラ」「アンギラス」「ヘドラ」「ガイガン」「メガロ」など全12種類が貴重な当時のソフビカラーを参考にした2色展開で現代に蘇る。

時代を超えて愛される怪獣たちやレトロタイプのソフビの魅力を、手のひらサイズの新たなコレクションとして楽しんでみたい。

【ラインナップ】

1) ゴジラ(1962)〔ブルー〕

2) キングギドラ〔オレンジ〕

3) アンギラス〔オレンジ〕

4) ヘドラ〔イエロー〕

5) メガロ〔グリーン〕

6) ガイガン〔ブルー〕

7) ゴジラ(1962)〔グリーン〕

8) キングギドラ〔グリーン〕

9) アンギラス〔グリーン〕

10) ヘドラ〔ピンク〕

11) メガロ〔ラベンダー〕

12) ガイガン〔グリーン〕

【セット内容】

1箱1個入り/1BOX12個入り ※BOXでの販売となる。

TM & (C) TOHO CO., LTD.