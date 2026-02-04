100円寿司チェーンの「はま寿司」は2月4日より、「はま寿司の北海道・東北旨ねた祭り」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、柔らかでコクのある身が特長の「三陸産 大切り銀鮭」と、ふんわりとした食感のホッケをサクサクの天ぷらで味わえる「北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り」が、お手頃価格の110円で登場。

また、蒸すことで旨みを閉じ込めた「青森県産 大粒蒸しほたて」や、イカの甘みやもちもち食感とウニの風味がマッチする「北海道産アカイカのうに和えつつみ」、秋田名物“いぶりがっこ”とクリームチーズの相性が抜群な「いぶりがっこクリームチーズ軍艦」が、いずれも176円で提供される。

至福の一貫シリーズでは、“いわて牛”のうち肉質5等級のものだけを使用した「いわて牛五ツ星握り」(319円)と、直火で香ばしく焼き上げた「直火焼き牛たん握り」(429円)という、東北の“肉”を堪能できるメニューが登場。

サイドメニューでは、宮城名物“ずんだあん”を春巻きの皮で包んだ「パリパリずんだ春巻(2本)」(242円)を楽しむことができるほか、はまカフェラボには、「生チョコモンブラン」(297円)と「berry cuteないちごパルフェ」(473円)がラインアップされている。