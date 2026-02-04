アトレ吉祥寺(東京都武蔵野市)は2月2日から、バレンタイン特別催事《ちょこ市》を開始した。2月14日まで実施する。

ピエール マルコリ

今回の《ちょこ市》は、手に取った瞬間にぬくもりが伝わるような「深い赤のタータンチェック」をモチーフに展開する。世界に名を馳せるショコラティエの一粒から、親しみやすいお菓子まで、9ショップが集結する。

ベルギーを代表するショコラティエ「ピエール マルコリーニ」(POPUP SPACE/本館2階)は、日本各地を巡って完成させた特別なアソートなどを販売する。

ウィーンの老舗洋菓子舗「デメル」(POPUP SPACE/本館2階)は、代表商品の「ソリッドチョコ猫ラベル」のほか、今年限定のバレンタイン商品などを展開する。

デメル

初出店のベルギー発のショコラトリー「ブノワ・ニアン」(POPUP SPACE/本館2階)は、単一農園かつ単一品種のカカオにこだわり、産地ごとの個性を最大限に引き出したショコラを提供する。

「トシヨロイヅカ」(POPUP SPACE/本館2階)の今年のテーマは「reBORN」。鎧塚シェフのスペシャリテを再現したボンボンショコラや小田原のみかん、ピスタチオなどシェフのこだわりを凝縮した至高の4粒を詰め合わせた。

トシヨロイヅカ

「メリーチョコレート」(POPUP SPACE/本館2階)は、メタモンをイメージしてデコレーションしたチョコレートが入った「ポケモン meets メリーチョコレート」などを販売する。

メリーチョコレート

「モロゾフ」(POPUP SPACE/本館2階)は、オニバスコーヒーと融合した「コーヒーラボ」では、理想の豆が生み出す新発想のチョコを提案。また、愛らしい子猫を描いたデザイン缶が特徴の「ショコラな猫」も用意する。

モロゾフ

秘伝のレシピを守り続ける本場ベルギーの老舗ブランド「デジレー」(はなびの広場 特設会場/本館1階)が期間限定で登場。熟練の技が光る上質なチョコレートを販売する。

デジレー

芳醇な香りの発酵バタークッキーを展開する「カカオシック／ディアーズ」(はなびの広場 特設会場/本館1階)は初出店。厚さ10mmのエアリーなチョコサンドが特徴の「カカオシック」ととも、シンプルながら特別感のあるスイーツを販売する。

「ゴディバ」(食品催事スペース/本館1階)は、創業100周年を記念し、伝統の継承と革新を象徴するアーカイブコレクションを発売する。歴代の愛され続けた粒から記念の新作までを華麗なパッケージに詰め合わせた。