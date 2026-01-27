ドミノ・ピザ ジャパンは2月2日～15日までの期間限定で、税込4,000円以上購入すると対象デザート1品が無料でついてくる「バレンタインセット」を提供する。デザートは、「焼きたてフォンダンショコラ」「焼きたてカスタードパイ」「ドミノシェイク リッチチョコレート(ホイップなし)」の3種類から1品選べる。

「焼きたてフォンダンショコラ」は、店舗のオーブンで焼き上げるため外はさっくりとした食感で、中からは濃厚なチョコがあふれ出すような仕上がりになっている。カカオ55%のダークチョコレートを使用しており、ビターな香りと甘さのバランスが良い。

「焼きたてカスタードパイ」は、焼きたてのパイの中にあたたかくて甘いカスタードが詰まっている一品。

「ドミノシェイク リッチチョコレート」は、累計700万杯超(2019年7月8日～2025年2月10日の集計データ)の売り上げを誇る大人気シリーズのドミノシェイク。北海道産の牛乳と乳脂肪分8%以上のオリジナルのアイスクリームを使い、店舗でひとつひとつ手作りしている。

なお、「バレンタインセット」のクーポンはウェブまたは同店注文アプリにて利用可能。キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がある。