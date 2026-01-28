銀座コージーコーナーは1月30日から、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション(9個入)」と、「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト(10個入)」、「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶(12個入)」を一部を除く全国の店舗で販売する。

「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション(9個入)」は、ファンタジー・アドベンチャー『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界観をプチケーキで表現した商品。

下段には、「グリフィンドール:いちごホイップクリームのグラサージュケーキ」、「ハリー・ポッター:グラサージュがけしたチョコレートムースのココアタルト」、「スリザリン:りんごホイップクリームのグラサージュケーキ」、中段には「ヘドウィグ:ホワイトチョコホイップクリームをのせたチョコチップ入りホイップクリームのロールケーキ」、「組分け帽子:紫芋あんのモンブランタルト」、「金のスニッチ:レモンホイップクリームのタルト」を取り揃えている。

また、上段には「ハッフルパフ:キャラメルホイップクリームのグラサージュケーキ」、「賢者の石:ピーチゼリー」、「レイブンクロー:ブルーベリーホイップクリームのグラサージュケーキ」が展開されている。

同商品は1月30日～2月15日頃までの販売となる。

さらに、同商品を購入した人は、ケーキの味や物語に登場するアイテムのポイントを紹介した「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞ケーキ解説書」リーフレットがもらえる。

「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト(10個入)」(1,080円)は、ハリー・ポッターの相棒「ヘドウィグ」をデザインしたスイーツギフトボックス。「バースデーケーキ」や「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーをアソートしている。

同商品は1月30日～2月下旬頃の販売となる。

「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶(12個入)」(1,620円)は、ハリー・ポッターが通うホグワーツ魔法魔術学校にある4つの寮をデザインしたスイーツ缶。寮の紋章や「組分け帽子」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーをアソートしている。

同商品は1月30日～2月下旬頃の販売となる。

なお、店頭予約は現在受付中。ネット予約受付期間は1月28日～2月10日、受け取り可能期間は2月2日～15日となる。ネット予約は一部の店舗のみ実施しており、ネット予約対象商品は「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション(9個入)」のみとなる。

また、北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県では生ケーキ取扱店はなく、福井県・京都府・鳥取県には今回の商品の取り扱いはない。

記載の価格は消費税8%を含む価格で、イートイン利用の場合は消費税10%となる。

All characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s26)