LE SSERAFIM、サマソニ初出演決定　東京・大阪2都市に登場

世界的な人気を誇るガールズグループLE SSERAFIMが、日本最大級の音楽フェスSUMMER SONIC 2026に初出演することが決定した。

2月2日に発表された第1弾出演アーティストラインナップによると、「SUMMER SONIC 2026」は8月14日から16日までの3日間にわたり、東京・大阪の2都市で開催される。近年は両都市ともチケット完売が続くなど、国内外の音楽ファンから高い支持を集める同フェスは、今年で開催25周年を迎える。記念すべき今回は過去最大規模となる3日間開催となり、33万人の動員を目標に、東京はZOZOマリンスタジアムおよび幕張メッセ、大阪は万博記念公園を会場に実施される。

LE SSERAFIMは今回が「SUMMER SONIC」初出演ながら、25周年イヤーという節目のラインナップに名を連ね、その高いパフォーマンス力と国際的な注目度を改めて示した。

所属レーベルのSOURCE MUSICを通じて、メンバーは次のようにコメントしている。

「初めて『SUMMER SONIC』に出演させていただくことになり、とても光栄です。ありがとうございます！ わたしたちにとって初めての『SUMMER SONIC』でのステージなので、皆さんと一緒に楽しく幸せな時間を過ごせるようにしたいです」

さらに、東京・大阪の2都市出演についても期待を寄せ、

「2つの都市でステージに立たせていただけるということで、とてもワクワクしています。たくさんの方々にLE SSERAFIMの音楽を知っていただけたら嬉しいです。観に来てくださる皆さんが心から楽しめるよう、全力で準備しますので楽しみにしていてください！」

と意気込みを語った。

LE SSERAFIMは昨年11月、ワールドツアーのアンコール公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ”EASY CRAZY HOT” ENCORE IN TOKYO DOME』で初の東京ドーム公演を成功させ、日本公演全体では5都市11公演、約19万人を動員。さらに昨年10月にリリースした最新曲「SPAGHETTI（feat. j-hope）」は、配信開始から約7週間で累積再生数1億回を突破する自己最速記録を樹立し、現在も1日140万回以上の再生数を維持するロングヒットとなっている。

また、1月31日から2月1日にかけては、韓国・ソウルの蚕室室内体育館でアンコール公演を開催。韓国、日本、アジア、北米など全20都市31公演に及んだ初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ”EASY CRAZY HOT”』を華々しく締めくくった。

世界を舞台に存在感を拡大し続けるLE SSERAFIM。記念すべき「SUMMER SONIC 2026」でのステージは、彼女たちの次なるフェーズを象徴するパフォーマンスとなりそうだ。

SUMMER SONIC 2026

日程：8月14日（金）・15日（土）・16日（日）

東京会場：ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ

大阪会場：万博記念公園

www.summersonic.com