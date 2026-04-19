go!go!vanillasが新曲「フォーリン」リリース、ジャケ写公開

go!go!vanillasが、新曲「フォーリン」を5月13日にリリースすることを発表した。本解禁は、現在開催中の『SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』のTOYOTA ARENA公演にて発表されたもの。

解禁されたジャケ写はTakumi Otaが手掛け、雫が落ちる一瞬を切り取った一枚となっている。

さらに、リリース決定に伴いプレアドキャンペーンの開催も決定。「フォーリン」をPre-add/Pre-saveしていただいた人全員に牧達弥が楽曲について語るオーディオライナーノーツをプレゼントするプレアドキャンペーンが開催される。

なお、バニラズは、最新作『SACRY MONSTERS EP』を提げバンド史上最大規模となるホール＆アリーナツアー『SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』を開催中。ホール編は11公演を全てソールドアウトで完走し、残るはアリーナ編の名古屋公演のみとなる。さらに、井上惇志 / showmore （Key）またはTakumadrops（Key）が参加したホール編の5人編成とは異なり、アリーナ編では両名に加えて山田丈造（Tp）、曽我部泰紀（Sax）、大渕愛子（Fid）の計5名がアディショナルメンバーとして参加する過去最大編成、通称「バニラズ9」での豪華ステージとなる。チケットは、アリーナ公演の先着販売を受付中。

＜リリース情報＞

go!go!vanillas

「フォーリン」

2026年5月13日（水）配信リリース

https://lnk.to/ggv_FallinFalling

＜ライブ情報＞

go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026

【Arena Tour】

2026年3月22日（日）【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年4月19日（日）【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年4月29日（水・祝）【愛知】日本ガイシホール

チケット料金：8900円（税込）

企画・制作 : COLD Records / IRORI Records

チケット情報：先着販売受付中

申し込みはこちらから：https://lnk.to/ggv_Arena2526

※予定枚数に達し次第、受付終了

※チケット申込み詳細に関しては、特設ページよりご確認ください。

SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026特設サイト：https://ggvtour2026.jp

go!go!vanillas Asia Tour 2026

台湾公演

2026年7月10日（金）

時間：OPEN 19:00 / START 19:30 ※現地時間

会場：THE WALL LIVE HOUSE

台湾公演チケットの受付はこちら：https://emergelivehouse2.kktix.cc/events/uhdry

韓国公演

2026年7月12日（日）

時間：OPEN 16:00 / START 17:00 ※現地時間

会場：YES24 LIVE HALL

韓国公演チケットの受付はこちら：https://lnk.to/ggv_AsiaTour2026Seoul

go!go!vanillas HP：https://gogovanillas.com/