go!go!vanillasが新曲「フォーリン」リリース、ジャケ写公開

go!go!vanillasが、新曲「フォーリン」を5月13日にリリースすることを発表した。本解禁は、現在開催中の『SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』のTOYOTA ARENA公演にて発表されたもの。
解禁されたジャケ写はTakumi Otaが手掛け、雫が落ちる一瞬を切り取った一枚となっている。
さらに、リリース決定に伴いプレアドキャンペーンの開催も決定。「フォーリン」をPre-add/Pre-saveしていただいた人全員に牧達弥が楽曲について語るオーディオライナーノーツをプレゼントするプレアドキャンペーンが開催される。
なお、バニラズは、最新作『SACRY MONSTERS EP』を提げバンド史上最大規模となるホール＆アリーナツアー『SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』を開催中。ホール編は11公演を全てソールドアウトで完走し、残るはアリーナ編の名古屋公演のみとなる。さらに、井上惇志 / showmore （Key）またはTakumadrops（Key）が参加したホール編の5人編成とは異なり、アリーナ編では両名に加えて山田丈造（Tp）、曽我部泰紀（Sax）、大渕愛子（Fid）の計5名がアディショナルメンバーとして参加する過去最大編成、通称「バニラズ9」での豪華ステージとなる。チケットは、アリーナ公演の先着販売を受付中。
＜リリース情報＞
go!go!vanillas
「フォーリン」
2026年5月13日（水）配信リリース
https://lnk.to/ggv_FallinFalling
＜ライブ情報＞
go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026
【Arena Tour】
2026年3月22日（日）【兵庫】GLION ARENA KOBE
2026年4月19日（日）【東京】TOYOTA ARENA TOKYO
2026年4月29日（水・祝）【愛知】日本ガイシホール
チケット料金：8900円（税込）
企画・制作 : COLD Records / IRORI Records
チケット情報：先着販売受付中
申し込みはこちらから：https://lnk.to/ggv_Arena2526
※予定枚数に達し次第、受付終了
※チケット申込み詳細に関しては、特設ページよりご確認ください。
SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026特設サイト：https://ggvtour2026.jp
go!go!vanillas Asia Tour 2026
台湾公演
2026年7月10日（金）
時間：OPEN 19:00 / START 19:30 ※現地時間
会場：THE WALL LIVE HOUSE
台湾公演チケットの受付はこちら：https://emergelivehouse2.kktix.cc/events/uhdry
韓国公演
2026年7月12日（日）
時間：OPEN 16:00 / START 17:00 ※現地時間
会場：YES24 LIVE HALL
韓国公演チケットの受付はこちら：https://lnk.to/ggv_AsiaTour2026Seoul
go!go!vanillas HP：https://gogovanillas.com/