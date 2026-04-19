Billyrromが初のアジアツアー完走、ユニバーサルミュージックへの所属を発表

Billyrromが、初のアジアツアー「Billyrrom Asia Tour 2026 ”Jupiter=”」を完走。ツアーファイナルとなった4月18日、Legacy Taipei公演で ”グローバルパートナーシップ”としてユニバーサルミュージックへの所属を発表した。

また、この発表にあわせてYouTubeでは、Billyrromのこれまでの歩みと新章への幕開けを描いた映像「Statement」が公開。あわせて、新たなアーティスト写真も解禁され、バンドの新たなフェーズを印象づける一連の発表となった。

発表はこれだけに留まらず、待望のメジャー1st Single「Boogie」が5月25日（月）に配信リリースされることもサプライズ解禁。さらに、2026年秋にはアルバムのリリース、そして同作を携えた全国ツアーの開催決定と、立て続けに重要なニュースが発表され、会場は歓喜に包まれた。発表された全国ツアーは10月30日の神奈川公演を皮切りに、全国14箇所を巡る内容となっており、よりダイレクトに音楽を届けていく意志を感じさせる。

さらに、4月19日（日）12:00からはコンピレーションEP『Billyrrom: Echoes』が配信開始。本作は、これまでの楽曲群を通してBillyrromの魅力を多角的に提示する内容となっており、これから彼らを知るリスナーにとっても最適な作品となっている。

＜リリース情報＞

Billyrrom

Major 1st Single「Boogie」

2026年5月25日（月）リリース

Billyrrom

Major 1st Album

2026 AUTUMN Release

＜ライブ情報＞

2026新ツアー情報（タイトル未定）

2026年

10月30日（金）神奈川｜F.A.D YOKOHAMA

11月7日（土）宮城｜darwin

11月14日（土）静岡｜UMBER

11月21日（土）兵庫｜VARIT

11月23日（月）香川｜Takamatsu DIME

12月4日（金）広島｜SIX ONE Live STAR

12月5日（土）熊本｜B.9 V1

12月12日（土）栃木｜HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-1

12月19日（土）石川｜KANAZAWA AZ

2027年

2月20日（土）福岡｜DRUM LOGOS

2月21日（日）大阪｜GORILLA HALL

2月28日（日）愛知｜THE BOTTOM LINE

3月7日（日）北海道｜PENNY LANE 24

3月21日（日）東京｜Zepp DiverCity （TOKYO）

＜チケット情報＞

FC先⾏4/18（⼟）22:00 〜4/26（⽇） 23:59

https://billyrrom.com/news/detail/76749

Billyrrom Asia Tour 2026 ”Jupiter=”

2月21日（土）Osakal BIG CAT

2月27日（金）Tokyo Zepp Diver City （TOKYO）

3月14日（土）Seoul KT&G Sangsangmadang

3月17日（火）Hong Kong PORTAL

4月18日（土）Taipei Legacy Taipei

公式サイト：https://billyrrom.com