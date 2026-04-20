成田昭次・寺岡呼人・青山英樹によるナリトマ、全22公演のビルボードツアー完走

成田昭次、寺岡呼人、青山英樹からなるスリーピースバンド・NARITA THOMAS SIMPSONが4月19日（日）、Billboard Live TOKYOでBillboard Liveツアー「KURE Presents NARITA THOMAS SIMPSON 人生はとんとん Billboard Live」のツアーファイナルを迎えた。オフィシャルレポートを掲載する。

3日間にわたり開催した東京公演では、17日（金）に歌手の相川七瀬、19日（日）に歌手・俳優の岡本健一がサプライズゲストとして出演した。

成田の自叙伝「人生はとんとん」をツアータイトルに掲げ、成田の人生をなぞるような内容となっている今回のツアー。1980年代の楽曲を披露した後のMCでは、当時いろんな”夢”をみていたと語らっていたことから、ツアー中に「夢見る少女じゃいられない」のワンフレーズを「夢見る”昭次”じゃいられない」と歌っていたという。17日の公演では「今日はフルコーラス披露します」という寺岡に「僕たちだけでは歌えないですよね」という成田に呼び込まれ、サプライズ登場した相川。会場からは大きな拍手と歓声があがった。代表曲「夢見る少女じゃいられない」をNARITA THOMAS SIMPSONの演奏とコーラスで披露した。2月には自身もBillboard Live TOKYOでバースデーライブを開催したという相川は、現在はデビュー30周年を記念したアニバーサリーツアー真っ最中だ。幼い頃、成田にファンレターを書いたことがあるという相川との共演で、それぞれにとって”夢”のようなステージとなった。

©︎TOKYO RECORDS（相川七瀬、成田昭次）

さらに19日の公演では、1987年頃の思い出を振り返る成田から「その頃よく遊んでいた人と一緒に歌いたいですよね」という言葉が飛び出すと、メンバー3人が所属するもうひとつのバンドRockon Social Clubの岡本健一が登場。思わぬ成田の盟友の姿に、会場は割れんばかりの歓声に包まれた。軽快なMCでさらに客席を盛り上げた岡本は、男闘呼組の楽曲「Midnight Train」をアコースティックバージョンで披露。過去と現在が交差する空間で観客を魅了した。

©︎TOKYO RECORDS（写真左から：寺岡呼人、青山英樹、岡本健一、成田昭次）

アンコールではメンバーで揃いの「TON TONエプロン」を着用し、新曲「とんとん」を演奏。自叙伝やツアーのタイトルにもなっている「人生はとんとん」とは、”僕の人生、いいことも、悪いことも、とんとんです”という人生観だけでなく、成田が音楽活動再開のために52歳で再度上京した際に働いていた都立大学駅前のとんかつ屋「さつまや とんとん」の店名も兼ねたフレーズ。NARITA THOMAS SIMPSON結成前に料理人として働いている成田を寺岡が訪ねたエピソードも飛び出し、まさに成田とNARITA THOMAS SIMPSONの歴史を振り返る時間となった。

NARITA THOMAS SIMPSONは本ツアーのファイナル4月19日（日）公演をもって、Billboard Liveにおける日本人アーティスト最長連続公演記録を22公演に更新した。記念すべきファイナル公演はオンライン配信され、5月3日（日）12:00まで見逃し配信も実施中。

そして、NARITA THOMAS SIMPSON の3人が所属するロックバンド「Rockon Social Club」は、昨年開催した全国ツアーのLIVE Blu-ray&DVD「Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin-」が5月22日（金）に発売される。さらに、9月からは全国5都市を巡るツアー「Rockon Social Club Tour 2026 The Warriors」を開催予定だ。

©︎TOKYO RECORDS

セットリスト

1. One Way

2. Hello Hello

3. Bad Generation

4. ROLLIN' IN THE DARK

5. ルート・17

6. after rain

7. 不良

8. ─M─

9. クライシス

10. パズル

アンコール

11. 人生はとんとん

KURE Presents NARITA THOMAS SIMPSON 人生はとんとん Billboard Live

配信プラットフォーム：FANY ONLINEチケット、ZAIKO、PIA LIVE STREAM

配信日時：4月19日（日）19:00〜

販売期間：3月18日（水）～ 5月3日（日）12:00

見逃し配信：4月19日（日）ライブ配信終了後～ 5月3日（日）23:59

配信チケット料金：5000円（税込）

配信チケット

FANY ONLINEチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/nts-tonton-260419

ZAIKO：https://l-tike.zaiko.io/e/jinseihatonton0419

PIA LIVE STREAM：https://w.pia.jp/t/narita-thomassimpson-pls/

＜ライブ情報＞

Rockon Social Club Tour 2026 The Warriors

9月3日（木）東京・Zepp Haneda

9月4日（金）東京・Zepp Haneda

9月11日（金）福岡・UNITEDLAB

9月12日（土）福岡・UNITEDLAB

9月18日（金）東京・豊洲PIT

9月19日（土）宮城・SENDAI GIGS

9月20日（日）宮城・SENDAI GIGS

9月24日（木）大阪・Zepp Namba

9月25日（金）大阪・Zepp Namba

10月1日（木）北海道・Zepp Sapporo

10月2日（金）北海道・Zepp Sapporo

ツアー詳細：https://rockonsocialclub.com/2026/02/19/7710/

チケット：https://l-tike.com/rockonsocialclub/