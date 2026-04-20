CORTIS、メンバー全員が楽曲制作に参加したタイトル曲「REDRED」リリース

CORTISが、4月20日午後6時、新曲「REDRED」の音源およびミュージックビデオを公開。5月4日にリリースされる『GREENGREEN』のタイトル曲を先行公開し、本格的なカムバック活動を開始する。

「REDRED」は、CORTISが追求する方向を「GREEN」、警戒するものを「RED」になぞらえて表現した楽曲。メンバーたちのアイデアから始まった曲の素材と、個性あふれる歌詞がポイント。サウンドも新鮮で、無骨な電子音と反復的でキャッチーなビート、中毒性のあるメロディが印象的であり、特定のジャンルに定義できない、ありのままの質感が魅力となっている。

CORTISはThe 1st EPに続き、今作でも音楽・映像・振付などコンテンツ全般を共同創作し、「ヤングクリエイタークルー」としての側面を発揮。メンバー全員が「REDRED」のクレジットに名を連ねている。彼らはアメリカ・ロサンゼルスでソングキャンプを開催し、The 2nd EPを制作。作詞・作曲にとどまらず、ミュージックビデオやパフォーマンス、アルバムフォトの制作にも一つひとつ意見を出し、より説得力のある作品に仕上げた。その結果、「REDRED」はCORTISの趣向と方向性を探求する旅の始発点となるような楽曲に仕上がっている。

なお、CORTISは20日午後8時、ソウル・YES24ライブホールにて「REDRED Release Party」を開催し、新曲のパフォーマンスを初披露する予定。さらに、発売日である5月4日にも同イベントを再度開催予定。そのほか音楽番組への出演など、積極的な活動を展開していく。

＜リリース情報＞

CORTIS

The 2nd EP [GREENGREEN]

韓国発売日：2026年5月4日（月・祝）

日本発売日：2026年5月7日（木）（※日本お届け日）

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※日本発売日は日本のお客様へのお届け日を基準としております。

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