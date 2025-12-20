コミック配信サービス『まんが王国』を中核に、コンテンツプロデュースを行うビーグリーは、『まんが王国』において、2025年12月19日(金)に「2025年『まんが王国』年間ランキング」を発表した。

2025年『まんが王国』年間ランキングでは、『まんが王国』内で販売された電子書籍の売上実績を独自に集計し、「総合」「女性」「少女」「青年」「少年」などカテゴリー別で公開している。総合ランキングでは、同社グループ会社であるぶんか社の『聖女様の逆ハーレムからあぶれた騎士様に熱烈に求愛されている件(分冊版)』と『29歳の不・純愛 ～あなたが恋しいだけだった～(分冊版)』がそれぞれ1位・2位を獲得した。特設ページでは、各カテゴリーTOP100が紹介されているので、あわせてチェックしてみたい。

2025年『まんが王国』年間ランキング 1位～10位

【総合1位】「聖女様の逆ハーレムからあぶれた騎士様に熱烈に求愛されている件(分冊版)」七月タミカ・クレイン/ぶんか社

【総合2位】「29歳の不・純愛 ～あなたが恋しいだけだった～(分冊版)」小嶋すみれ/ぶんか社

【総合3位】「十字架のろくにん」中武士竜/講談社

【総合4位】「信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！」大前貴史・明鏡シスイ・tef/講談社

【総合5位】「傷モノの花嫁」友麻碧・藤丸豆ノ介/講談社

【総合6位】「キングダム」原泰久／集英社

【総合7位】「DINKsのトツキトオカ 「産まない女」はダメですか？(分冊版)」北実知あつき/ぶんか社

【総合8位】「波うららかに、めおと日和」西香はち/講談社

【総合9位】「薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～」日向夏 / 倉田三ノ路 / しのとうこ / 小学館

【総合10位】「セコケチ義妹がすべてを失った話 分冊版」あいか・飯田めしこ/講談社

『まんが王国』年間ランキング 無料試し読み増量キャンペーン開催

『まんが王国』年間ランキングから人気作品の無料試し読みが増量中。男性/少年編、女性/少女編それぞれで、気になる作品が気軽に読み始められるチャンスとなっている。キャンペーン期間は、2026年1月1日(木)23:59:59まで。