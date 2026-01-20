マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2025年12月22日～2026年1月4日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～
|乍藤和樹 , 佐賀崎しげる , 鍋島テツヒロ
|秋田書店
|バトル・アクション
|2
|入学傭兵
|原作：YC 作画：rakhyun
|LINEマンガ
|バトル・アクション
|3
|神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～
|江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|4
|雑用付与術師が自分の最強に気付くまで
|アラカワシン , 戸倉儚
|双葉社
|ファンタジー・SF
|5
|キングダム
|原泰久
|集英社
|その他
|6
|魔術師クノンは見えている
|La-na , 南野海風 , Ｌａｒｕｈａ
|KADOKAWA
|ファンタジー・SF
|7
|俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～
|江藤俊司 , フウワイ , 土田健太 , 3rd Ie , maruco , Studio No.9
|Studio No.9
|ファンタジー・SF
|8
|転生したらバーバリアンになった
|MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|9
|俺だけレベルMAXなビギナー
|WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画)
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|10
|異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する
|港川一臣 , 美紅 , 桑島黎音
|KADOKAWA
|ファンタジー・SF
1位は『片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～』、第2位は『入学傭兵|』、第3位は『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』がランクイン。
20代女性編
|順位
|タイトル
|作者
|出版社
|ジャンル
|1
|枯れた花に涙を
|Gae
|LINEマンガ
|恋愛
|2
|みいちゃんと山田さん
|亜月ねね
|講談社
|ヒューマンドラマ
|3
|幼馴染コンプレックス
|EUNHI
|LINEマンガ
|恋愛
|4
|ハニーレモンソーダ
|村田真優
|集英社
|恋愛
|5
|暁のヨナ
|草凪みずほ
|白泉社
|ファンタジー・SF
|6
|太陽よりも眩しい星
|河原和音
|集英社
|恋愛
|7
|ホタルの嫁入り
|橘オレコ
|小学館
|恋愛
|8
|ある日、お姫様になってしまった件について
|Spoon、Plutus
|LINEマンガ
|ファンタジー・SF
|9
|お姉ちゃんの翠くん
|目黒あむ
|集英社
|恋愛
|10
|大正學生愛妻家
|粥川すず
|講談社
|恋愛
1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『みいちゃんと山田さん』、第3位は『幼馴染コンプレックス』がランクイン。
Pick Up!
今回のピックアップは、20代女性編第1位の『枯れた花に涙を』(Gae/LINEマンガ)。2025年3月より連載を開始した「LINEマンガ」オリジナルwebtoon作品で、連載開始から瞬く間に人気になり、「LINEマンガ 2025上半期ランキング」で初登場1位、さらに「LINEマンガ 2025 年間ランキング」連載ランキングでも1位の人気作です。
不倫をした夫のせいで莫大な借金を負わされ、子どもを失い、若い女との情事を目の前で見せられた樹里。傷だらけの人生を抱える彼女のもとに突如現れた怪しい年下の男は、樹里の心を揺さぶり始めて……。
コメントでは「何度も最初から読み返してて、もう沼沼沼」「もう何度目かわからないけどまた1話から読み始めた 全然あきないんだよねー」「56話読んだ後に1話読み返すと鳥肌立つ!!!!!」と、何度も読み返している方も続出の作品です。
