Mizkanは今春、「フルーティス」ブランドのニューアルを実施。2月13日より「業務用フルーティス りんご酢ざくろ(6倍濃縮タイプ)」を、2月18日より「長野県産シャインマスカット」「福岡県産あまおう」「国産白桃」「ざくろ」を新発売する。

今回のブランドリニューアルでは、従来の“健康のためのお酢ドリンク”の枠を超え、果実のおいしさを主役にした“新・果実体験”を楽しめるリフレッシュドリンクとして生まれ変わる。

人気の高い果実や産地にこだわった果実を厳選し、果汁とお酢を組み合わせることで、すっきりとした甘みとジューシーな果実感を引き出すことができる「フルーティアップ製法」を採用。これまでの果実飲料ともお酢ドリンクとも異なる、新しい飲み心地を楽しむことができるという。

ミツカン、家庭用「フルーティス」使用例(左)シャインマスカット 炭酸割り、(右)あまおう 牛乳割り

家庭用は、「長野県産シャインマスカット」「福岡県産あまおう」「国産白桃」「ざくろ」の全4種を発売。いずれも500ml入りで参考小売価格770円。4倍濃縮のため、1本あたりコップ約11杯分になる。発売日は2月18日。

業務用では、家庭用とデザインを統一した新ラベルを採用するとともに2月13日より「業務用フルーティス りんご酢ざくろ(6倍濃縮タイプ)」を新発売。1000ml入りで参考小売価格1,089円。1本あたりコップ約33杯分になる。