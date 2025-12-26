ニフティライフスタイルは12月18日、「第20回 ニフティ温泉 年間ランキング2025」を発表した。同ランキングは、「ニフティ温泉」に掲載中の温浴施設22,821件を対象に、ユーザー投票、閲覧数、口コミ、クーポン利用状況などを総合的な観点から選出した。集計期間は2024年12月1日～2025年11月30日(ニューオープン部門は2025年11月1日～11月30日)で、投票は2025年9月1日～11月30日に行われた。

ニフティ温泉年間ランキング2025

全国総合TOP3

全国総合第1位は、埼玉県の「美楽温泉 SPA-HERBS」だった。全指標で高得点を獲得、圧倒的な人気で連覇となった。天然温泉をはじめとした浴槽のほか、岩盤浴のバリエーションも豊富。ホスピタリティの高さでも定評があり、ワンランク上のクオリティを感じるレストランも人気。食事部門でも全国1位を達成している。

全国総合第2位は、埼玉県の「竜泉寺の湯 草加谷塚店」となった。水温や深さにこだわった水風呂や「ほたるの炭酸泉」など、種類豊富なお風呂とサウナが評価されている。1万冊以上の漫画をそろえた休憩室にはコワーキングエリアも完備。「1日中楽しめる」という声が多く、コスパ部門でも全国1位を獲得している。

全国総合第3位は、神奈川県の「横濱スパヒルズ 竜泉寺の湯」だった。天然温泉や3つの炭酸泉など豊富な浴槽と、バズーカロウリュウサウナをはじめ多様なサウナが特徴。岩盤浴が中心のリラクゼーションスペース「forest villa」も人気で、利用者の満足度が高く「竜泉寺の湯にハズレなし」と評価されている。

西日本総合 第1位

西日本の総合第1位には、兵庫県の「有馬温泉 太閤の湯」が選ばれた。有馬温泉の金泉、銀泉のほか、両者をブレンドした「天下の湯」もラインナップ。炭酸泉や蒸し風呂、溶岩サウナなどもあり、幅広い温浴体験が楽しめる。

ニューオープン部門

ニューオープン部門の全国第1位は、大阪府の「ひなたの湯 大阪ユニバーサルベイサイド」が獲得した。地上14階にある天空の露天風呂では、満天の星空や大阪ベイエリアの景色を眺めながら温泉に浸かることが可能。男女とも6種類の浴槽に加え、サウナも用意されている。