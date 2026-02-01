タレントの渡辺直美が、2日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00～)に、3年半ぶりに出演。単独で全米ツアーを開催し、東京ドームでの単独ライブも1日で完売するなど、活躍を続ける渡辺のリアルなアメリカ・ニューヨーク生活を掘り下げる。

渡辺直美

アメリカで単独スタンダップライブや全米7都市を巡るライブを開催した渡辺。政治イジリなどトガッたイメージが強い“アメリカンジョーク”だが、「今は変わってて…」と今どきの「新しいアメリカのお笑い」について語る。

そして実際のライブ映像を公開。現地の客を巻き込んで即興コントをする様子では、アメリカならではの会場のリアクションにしゃべくりメンバーも興味津々だ。

アメリカの大手エージェント契約についての話題も。担当エージェントから「ナオミは自身の課題も明確に理解している」と応援コメントが届くと、渡辺は喜びながらも「めっちゃ怒られるんですよ」とリアクション。互いに意見がぶつかることもあるが、直後には何事もなかったように一緒にランチを楽しんだりと、文化の違いに戸惑いつつ奮闘する日々を明かす。さらに、ケタ違いの超高額な仕事を断ったという驚きのエピソードも。

「ガガさんは本当にいい人」など、レディー・ガガ、ナオミ・キャンベルら大スターとの共演エピソードも続々。さらに「イメージと違うなと思ったのは…」と意外な名前が挙がったりと、大スターたちとの印象的な思い出を語る。

現地エンタメの最前線で活躍する渡辺は、アメリカの業界事情も解説。「しっかりお金の透明性がわかる」「ここ(の番組)に出たら絶対スターになれる」などという業界における常識や、現場での「監督が毎回来て『ナオミ、アーユーハッピー？』って」「面白かったら『最高だったぜ!』っていろんなスタッフさんが(褒めてくれる)」というフレンドリーな空気感について語る。一方で「と思えば、めっちゃ怖いスタッフさんも全然いますし…」と、リアルな業界裏話が飛び出す。

今回は、渡辺のニューヨーク生活にも注目。「1ベッドルームで家賃平均約85万円」などニューヨーカーを悩ます金銭事情をはじめ、「私が唯一怖い場所がタイムズスクエア」「ノリでレストランに入るな」とニューヨーク滞在時の要注意ポイントを解説。さらにニューヨークのデート事情も。

そして、渡辺が「めちゃめちゃ歌が上手い」「いつも元気もらってる」と語る、注目のインフルエンサーがスタジオに登場。いま渡辺が夢中になっている存在とは。

【編集部MEMO】

渡辺直美は、1987年10月23日生まれ。2007年にデビューし、ビヨンセのダンスパフォーマンスで注目を集める。19年からは東京とニューヨークの2拠点生活へ。さらに21年4月以降は活動の本拠地をアメリカ・ニューヨークに移し、海外での挑戦を本格化させている。

(C)日テレ