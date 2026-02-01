岩田剛典「足腰は、何をするにも本当に大事」ライブと健康管理について語る

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」。 “子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。2025年から開催している岩田のソロとして初のアジアツアー「Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”」の感想から発展したトークなどをお届けしました。

＜リスナーからのメッセージ＞

2026年は「歩くこと」を頑張ろうと思っています。去年から意識して歩くようにしたところ、12月に開催された「Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”」東京・有明アリーナ2daysでも、疲れ知らずで全身全霊で楽しむことができました。日頃たくさん歩いた成果が出たのかなと思います。なので、今年も日常生活だけでなく、ライブやイベントを楽しむためにも、継続してたくさん歩きたいなと思す。頑張ります！

＜岩田からのメッセージ＞

昨年12月の「SPACE COWBOY」にいらっしゃったということで、大変うれしく思っております。ライブって、もちろん演者は全身全霊でパフォーマンスするので体力が必要なんですけど、足を運んでくださるみなさんも大変だと思います。

みなさんおっしゃいますね。ヒールなどで参戦すると全身バキバキの筋肉痛になっちゃうから、動きやすい格好がいい、とか。特にLDHのライブは、基本的には踊るアーティストが多いですから、一緒に歌って音楽を楽しむうえで体力は必要だと思います。

僕は、あまり歩くことを心がけたりはまだしないんですけど、作品に入っていると運動不足に悩まされることも結構あるので。

そういう時期は、たまにですが外でランニングしたりすることもありますよ。やっぱり足腰は、何をするにも本当に大事だと思います。

番組では他にも、自身の学生時代の思い出などについて語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア

放送日時：毎週土曜 8:00～8:25

パーソナリティ：岩田剛典

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/sustainadays/