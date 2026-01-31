青山商事は、楽天ペイメントと提携し、全国の「洋服の青山」「SUIT SQUARE」など721店舗(アウトレット除く)において、1月29日から共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」の利用を開始した。
同社はこれまでVポイントやdポイントとの提携など、さまざまな顧客接点を持つためのサービス拡充を図ってきた。昨今、来店客層の課題としているZ世代を中心とした若年層は、「賢いお買い物体験」を重視しており、ポイ活を賢く取り入れ、そこで貯まったポイントを推し活や自分へのご褒美に充てる傾向がある。
今回、楽天ペイメントと提携し、生活インフラとなっている「楽天ポイント」を軸に、これまでリーチできていなかった層への接点を創出を目指す。 ポイント付与の選択肢が増えることで、利用者一人ひとりに合ったポイ活が可能に。
「楽天ポイントカード」導入により可能となったサービス内容は以下の通り。
- 「楽天ポイントカード」の提示で、200円(税抜)の支払いに対し、楽天ポイントが1ポイント貯まる(※「ギフトカード」での「楽天ポイント」の進呈および利用は対象外)
- 貯まったポイントは、1ポイント1円相当として利用可能
- 「洋服の青山」や「SUIT SQUARE」のメンバーズポイントとダブルで貯まる
また、「楽天ポイントカード」導入を記念し、ポイントが2倍貯まるキャンペーンを3月31日まで実施している。本キャンペーンは、期間中に対象の店舗にて200 円(税抜)以上の買い物をして、会計時に「楽天ポイントカード」を提示すると「楽天ポイント」が通常の2倍貯まる、というもの。5月31日頃に通常ポイントで進呈される。
【キャンペーン参加方法】
- 1. エントリー期間中に本キャンペーンにエントリー
- 2. キャンペーン期間中に店舗で「楽天ポイントカード」を提示して200円(税抜)以上の支払い
- 3. キャンペーン終了日時までに「楽天ポイントカード」の利用登録
※「楽天ポイント」での支払いを含め、1ポイント以上獲得した支払いが本キャンペーンの対象。
※上記の条件を満たした楽天会員が対象。
※1～3の順序は問わない。
※ポイント進呈対象外の商品・サービス・決済方法・申込方法あり。詳細はキャンペーンページに記載。