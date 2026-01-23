青山商事株式会社は1月22日、「入学・入社 フレッシャーズおまとめセット」(2万9,900円～)を紹介する新CMの発表会を開催した。「入学・入社 フレッシャーズおまとめセット」は、4月から新入学生・新社会人になるフレッシャーズをメインターゲットにした、スーツやバッグなど、入学・入社時に必要なスーツから洋品までがすべてそろったお得なセットになっている。

同日、新CM「入学・入社 フレッシャーズおまとめセット『ありがとう!』篇」が初公開。さらには、新CMに出演する人気芸能一家・藤岡ファミリー(藤岡弘、さん、天翔愛さん、藤岡真威人さん、天翔天音さん、藤岡舞衣さん)が登壇し、同社のスーツに対する印象などを語った。

CM撮影時の弘、さんの姿に「スーツを着た時の迫力とオーラが...」

CM撮影の現場を振り返って、真威人さんは「和気あいあいとした雰囲気で進んでいきました。でも、スーツを着た後はみんなの表情が変わって、柔らかい感じから、ビシッとしたカッコいい雰囲気に切り替わりました」と語る。

舞衣さんは「私、スーツを着るのが今回初めてだったので、最初は少し緊張したんですけど、みんなスーツだったので心強くて、本番ではビシッとカッコよく撮影に取り組めたと思います」と話す。

愛さんは「父は普段すごく優しいんですけど、現場でスーツを着た時の迫力とオーラがすごくて、真威人もバッチリ着こなして、普段見たことのないオーラを感じて驚きました」と家族のスーツ姿を見た時の印象を口にする。

弘、さんは「子供たちには、これからも品格や人生を大事にしながら、レディーとして、またジェントルマンとして、成長していってもらいたいと思っています。スーツをちゃんと着こなして、戦闘モードで人生に立ち向かっていってもらいたいです」と、スーツを着こなす我が子たちにエールを送った。

45年前のCMに照れ笑い

中盤では45年前に「洋服の青山」のイメージキャラクターを務めた弘、さんが、当時出演していたCMが場内に流れる。

CMを見た感想を聞かれると、舞衣さんは「今と全然変わらないくらいエネルギッシュ。アクション映画のコンセプトで、めちゃくちゃかっこいいです」と絶賛。真威人さんは「このCMみたいに、みなさんに『これいいな』って思ってもらえるように、今回のCMでも届けられたと思っています」と気を引き締めた。

また弘、さんは「懐かしいです」と照れつつ「なんだか感慨深いですね」と語る。

「スーツは現代社会で生き抜くための鎧だと思うんです。社会の荒波を乗り越えるために、スーツをビシッと決めて、気持ちもビシッと決めて、自分らしく誇りと自信を持って、人生に挑み続けてもらいたいという思いがあります」

「ダッシュできるスーツ」と着心地が話題に

次に同社のスーツの機能性が話題に。

天音さんは「(過去のCMでも)もうすでにアクティブにスーツで動いていたと思うんですけど、今回のスーツはさらに進化していて、本当に動きやすいんです」「シルエットもすごく綺麗だし、なんだか凛としていて、心も強くなった感じがする。『どんなアクションシーンもこのスーツなら挑戦できるんじゃないかな』と思います」と説明する。

これにはスカートスーツを着用していた愛さんも「このスーツ、最初に着た時、『ダッシュできる』って思いました」と共感し、真威人さんも「軽いし、シワもつかないしね」と同社のスーツの機能性の高さを語った。

「未来は君たちにかかっている。頼むぞ」

最後に、藤岡ファミリーのみなさんがフレッシャーズに向けてメッセージを寄せた。

舞衣さんは「私も今月で18歳、新成人になります。素敵なスーツを着て、ちゃんとしっかりと大人への第一歩を踏み出せるように、一緒に頑張りましょう」と呼びかけ、天音さんは「このスーツを着て、心をビシッと強くして、新たな挑戦に向かう。そんなふうに、心も体も強くなって挑戦していただきたいです」と語る。

真威人さんは「ぜひ青山のスーツを選んで、一緒にいろんなことに挑んでいく。そんな気持ちを応援することができたらと思っています」とコメントし、愛さんは「一歩踏み出す大切な瞬間を常に寄り添い、そして応援してくれるのがスーツです。本当に青山のスーツのように、みなさんも力強い一歩を、新しく元気に未来へ歩んでいってほしいなと思います」とエールを送った。

弘、さんは「これから社会に出発する若者諸君。社会という戦場に困難はつきもの。しかし、恐れることはない。このスーツという現代の鎧をまとい、己を信じて前進する。突き進む。愛と勇気、誇りを持って一歩を踏み出した時、君たちの心の中に真のヒーローがやってくる。日本の未来、そして世界。未来は君たちにかかっている。頼むぞ」と力強いコメントを口にした。

入学・入社フレッシャーズおまとめセット

価格は2万9,900円から。()内対象金額は全て税込価格。

【メンズ】計8点：スーツ(2万1,890円)、シャツ(4,389円)、ネクタイ(4,389円)、ベルト(4,389円)、シューズまたはバッグ(1万989円)、肌着(880円)、靴下(880円)、ハンカチ(880円)

【レディス】計5点：洋服の青山 スカートスーツ(2万1,890円)またはパンツスーツ(2万4,090円) /スーツスクエア スカートスーツ・パンツスーツ(3万3,990円)、ブラウス(洋服の青山・スーツスクエアともに4,389円)、バッグ(洋服の青山・スーツスクエアともに7,689円)、パンプス(洋服の青山7,689円/スーツスクエア1万780円)、ストッキング(洋服の青山550円/スーツスクエア638円)

