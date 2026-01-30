「片手間ではできない、やるからには一生懸命」日本大学理事長・林真理子が明かす、理事長と作家の両立事情

ダウ90000・蓮見翔がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「日曜大学 supported by 日本大学」（毎週日曜 13:30～13:55）。日常の向こう側にある「誰も気づいていない問い」「まだ名のないもの」「次の時代を作る種」を探求していく架空の大学・日曜大学を舞台に、さまざまな視点を持つ専門家と、パーソナリティである蓮見が、知の楽しさをラジオという「耳の講義室」からお届けします。1月25日（日）のテーマは、「ワークライフバランス学」。日本大学理事長で作家の林真理子さんをゲストに招き、作家と理事長の両立について話を聞きました。作家として数々のベストセラー作品を生み出し、直木賞や吉川英治文学賞など多くの文学賞を受賞してきた林真理子さん。2018年には紫綬褒章を受章し、2022年には日本大学の理事長に女性として初めて就任しました。番組ではまず、林さんが作家としてデビューするまでの道のりが語られました。20代の頃はコピーライターとして活動しており、糸井重里さんのもとに出入りしていた時期に出版社の編集者と知り合ったことが転機になったといいます。「本を書いてみたらどうか」と勧められて執筆したエッセイ集「ルンルンを買っておうちに帰ろう」がベストセラーとなり、一躍人気作家となりました。日本大学の若者を対象としたインタビューでは、「学生と直接関わる機会が少ないからこそ、理事長の仕事や作家業との両立について知りたい」という声が寄せられます。これに対し林さんは、「今は両立できていないと思います」と率直に回答。現在は理事長業務が中心で、小説の執筆はほとんどできておらず、レギュラーの仕事も週刊誌のコラム2本のみだと明かしました。かつては新聞や週刊誌で連載小説を手がけ、40年以上コラムを書き続けてきた林さんですが、理事長の仕事は「片手間ではできない」と感じるほど多忙だといいます。朝から夕方まで業務にあたる日が多く、市ヶ谷にある大学本部を拠点に活動しています。学生との交流については、学長とともに各学部を回り、「I'm donut？（アイムドーナツ）」を配布しながら、学生と直接話す機会を設けたエピソードも紹介されました。「何をしたら喜んでくれるか」を考えた結果だったといいます。休日も読書や資料に目を通すことが多く、文学賞の選考委員として若手作家の候補作品を読む時間は欠かせません。移動の多い生活のなかでは、新幹線での移動中を読書の時間と決めて活用しているともいいます。全国各地にある日本大学の付属校を訪れる機会も多く、遠方では「ドーナツの代わりに私が話すしかないですね」と笑いを交えながら語っていました。蓮見から「作家として長く活動するなかで、なぜ理事長の仕事を引き受けようと思ったのか」と問われると、林さんは「ちょっと面白そうかなと思った」と率直に語ります。しかし実際に引き受けてみると、その重責の大きさにすぐ気づかされたといい、「やるからには一生懸命やらないと失礼ですから」と、覚悟を持って取り組んでいると力を込めます。林さんは現在、日本大学の理事長に加え、日本文藝家協会の理事長も務めています。もっとも文藝家協会の理事長は月に一度の会合が中心で、名誉職的な側面が強いとのこと。一方、日本大学については「自分が関わることで何か変えられるかもしれない」と考えたものの、「思っていた以上に忙しくて大変だった」と振り返ります。それでも、「面白そうだと思って火中の栗を拾う人は案外多い」と語り、過去に厳しい局面を引き受けた経営者のエピソードにも触れます。学生たちにも、「理不尽なことに溢れた社会のなかで、知恵を絞りながら前に進むしかない」と伝えているそうです。理事長としては今後、大学に「新しい風を吹かせたい」という思いも強く、本部でハロウィンイベントを企画したこともありました。職員500人ほどに声をかけ、ドーナツを用意したものの、最初はなかなか盛り上がらなかったと苦笑します。昨年は自ら歌舞伎の「娘道成寺」の装いで参加し、衣装やかつらも本格的に用意したものの、「ウケたかと言うと……大学は真面目な場所だから、そこまでしなくても……という空気だった。だからちょっと浮いちゃった」と振り返りました。それでも2年目となる今年は、仮装に参加する人も少しずつ増えてきているといいます。「今まで生きてきた世界で、（大学には）こんなに真面目な人たちがたくさんいるんだと思ってびっくりしました」と、大学で働く人々について言及。蓮見も「我々が普段働いている業界とは空気が違うかもしれないですね（笑）」とフォローをしつつ、「今の日大は楽しそうです」とコメントしました。番組名：日曜大学 supported by 日本大学放送日時：毎週日曜 13:30～13:55パーソナリティ：蓮見翔（ダウ90000）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/nichiyo_daigaku/番組公式X：@nichdai_jfn