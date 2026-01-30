フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、結婚相談所に入会して婚活に奮闘する人々を追った人気シリーズ最新作「結婚したい彼と彼女の場合～令和の婚活漂流記2026～」を、2月1日・8日の2週にわたって放送する。

カリスマ婚活アドバイザー・植草美幸さんの元を訪れたのは「自分を変えたい」という31歳の男性と「子どもが欲しい」という35歳の女性。

2023年に婚姻件数は戦後初めて50万組を下回った。物価高による生活費の上昇、そして将来への経済不安…その影響は婚活の現場にも影を落とし、カリスマ婚活アドバイザー・植草美幸さんの結婚相談所では、男性にはこれまで以上に高い年収が求められ、女性にも年収や学歴が重視されるようになっているという。

こうした中、「自分を変えて結婚したい」と強く願い、婚活を始めた男性がいる。介護福祉士の久保さん(仮名・31)は、植草さんの指導の下、身だしなみを整え、理想の相手と出会うべく、努力を重ねてきた。しかし、結婚相談所の会員の中では“最も低いレベル”の年収が壁となり、お見合いが成立しない日々が続いていた。

そこで植草さんは、「年収も年齢も上で、久保さんをかわいがってくれる女性の方が、うまくいく可能性が高い」と、久保さんの倍近い年収で、6歳年上の女性とマッチング。初めてのデートに臨むのだが…。

もう一人は、裕福な家庭で育った小百合さん(仮名・35)。相手に求める条件はただ一つ。「子どもが欲しい」。しかし、交際を進める中で、幼い頃から“当たり前”だった生活水準や「子育て」の考え方の違いに直面していく。

結婚とは何なのか、幸せとは何なのか。令和の時代の「婚活」を、小雪のナレーションで見つめていく。

