エースコックは12月15日、「超大盛りスーパーカップ2.0倍 節の一撃 鬼辛みそラーメン」(希望小売価格348円/税抜)を全国で発売した。
「スーパーカップ」ブランドから、辛さと鰹の旨みが特長の"鬼辛"なみそラーメンが登場。しっかりと食べごたえを感じられる超大盛り120gのめんに、ジンジャーやガーリックなど香味野菜の風味を利かせた味噌ラーメンスープが絡む一杯。鰹節粉×唐辛子の「辛節ふりかけ」を加えることで、鬼辛な味わいに仕上げた。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
