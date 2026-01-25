ファミリーマートは1月27日、「hana by hince(ハナ バイ ヒンス)」の全品300円引きセールを全国のファミリーマートで実施する。

hana by hince

発売以来10代・20代を中心に好評

ファミリーマート限定のコスメブランドhana by hinceは、「hince」の品質はそのままに、コンビニエンスストアならではの手軽さで試せるよう、手に取りやすい低価格帯・持ち運びやすいミニサイズで展開している。ベースメイクからポイントメイクまで全27品をラインアップしており、2025年の売上は2024年比で1.3倍以上を記録した。

「美的」年間韓国ベストコスメ ハイライト編で1位を獲得

美容雑誌「美的」の2025年 年間韓国ベストコスメにおいて、ハイライト編で「シャインハイライターバーム 01」(990円)が1位を獲得した。上品で自然なツヤ感と濡れたような質感が評価された。

このたびの受賞を記念し、同ブランドの全商品300円引きセールを実施する。シャインハイライターバームも税込み690円で購入できる。期間は2026年1月27日～2月23日まで。

シャインハイライターバームは、透明な発色とほのかなキラキラが特長。柔らかく溶けるようなテクスチャーがしっかり密着し、ベースメイクを崩さず使用できる。

「レイヤーフィットクッション」(1,780円)は、さっと塗るだけで薄くなめらかに肌にフィットし、気になるところをカバーしてくれるクッションファンデーション。赤すぎず、黄色すぎないニュートラルカラーと健康的なツヤ感で理想のナチュラル肌を演出することができる。

「ウォーターグラスティント(01モモ 02ベリー 03モーヴ 04キャラメル)」(990円)

「ウォーターグラスティント」(990円)は、水分がすっと唇に溶け込み、くすみにくく塗りたての発色が長時間続く水膜ティント。ヒアルロン酸を含むスキンケア成分も配合されているため、長時間つけていても乾燥しにくい仕様となっている。

「シアーグラスリップスティック(01モモ 02ベリー 03キャラメル 04ヘーゼル)」(990円)

「シアーグラスリップスティック」(990円)は、しっとりとした唇を維持しながらクリアな艶めきを叶えてくれるリップスティック。塗り重ねるごとにカラーが鮮明になるテクスチャーで好みの発色をまとうことができる。

「メルティンググロウチークバーム(01モモ 02ベリー 03キャラメル)」(990円)

「メルティンググロウチークバーム」(990円)は、透明感あふれる高発色なカラーでヘルシーな印象を演出できるバーム型チーク。べたつかないしっとりテクスチャーがしっかり頬に密着する。

「トリプルアイパレット(01モモ 02ベリー 03キャラメル)」(1,450円)

「トリプルアイパレット」(1,450円)は、レイヤリング可能な3色でさっとトレンディーなアイメイクが完成するミニアイパレット。指ひとつでムラなく綺麗に仕上がるテクスチャーで初心者でも簡単に完成度の高いアイメイクが叶う。

「ベールフィットUVトーンアップ」(1,400円)は、華やかに肌トーンを明るくしてくれるUVトーンアップベース。生クリームのように軽くなめらかなテクスチャーが、必要な油分を残しながら長時間トーンアップ肌をキープする。

「ムードオンネイルポリッシュ(01モモ 02ベリー 03アッシュブルー)」(680円)

「ムードオンネイルポリッシュ」(680円)は、透明感あふれるカラーと光沢感のシロップネイル。肌に馴染む柔らかいカラー感とクイックドライ機能でデイリーに使用できる。

「ウォーターグラスティント(05モンブランミルク 06 マロングラッセ)」(990円)

「ウォーターグラスティント」(990円)は、モンブラン・マロングラッセのスイーツをイメージした数量限定ティント。

「リッププランパーグロス シャインピンク」(990円)は、淡いピンクカラーに輝くグリッターを加え、真珠のような光沢で、存在感のある煌びやかな光彩を演出する数量限定のリップグロス。ひんやりクーリングプランパー機能で、唇に密着し、のせた瞬間にふっくらと仕上がる。

「トリプルアイパレット シャインピンク」(1,450円)は、輝くピンク&ゴールドパールのアイシャドウ。パールマット、角度によって立体感のあるハイライター、艶やかなグリッターの3色。アイメイクはもちろん、ハイライトとしても使用できる数量限定アイテム。