イケア・ジャパンは2月4日、「GREJSIMOJS/グレイシモイス」コレクションから30点を全国のイケア店舗で先行発売する。2月9日よりIKEAオンラインストアで発売する。

遊び心いっぱいの新コレクションが誕生

ストレスを減らし、創造性を高め、人々を集める、遊びの力がテーマのGREJSIMOJS/グレイシモイス(「家での暮らしで名前を意識せずに使っている身近なもの」という意味のスウェーデン語の口語表現)コレクションは、家での毎日の暮らしに楽しさをもたらす、ホームファニッシングアイテムが揃っている。遊び心は同社のアイデンティティの中心として、家をただ機能的な場所ではなく、個性や楽しさを感じられる空間に変えることを目指している。本コレクションは、大胆で人間味のあるデザインと、新しい解決策を生み出す「イケアらしい遊び」を体現している。

同社は2010年より、家での遊びや遊び心が家庭や社会にどのような影響を与えるかを探る国際的な調査「IKEA Play Report」を実施している。最新調査「IKEA Play Report 2024」では、日本を含め、7カ国の子どもと親7,000人を対象に実施し、その調査結果によると、「遊びの革命」が広がっていて、子どものウェルビーイングに対する遊びの重要性を認識する親が増えていることが明らかになった。一方で親の54%(世界平均)は、もっと一緒に遊びたいと思っているものの、時間やスペース、アイデア、お金の面が課題として挙げられた。同コレクションは、そうした障壁を破って、遊びを手軽に楽しめるものにし、毎日の家での暮らしに組み込めるようにとデザインされた。

遊び心を育む5つのスタイル

同社は、あらゆる世代がさまざまな遊び方を理解しやすくするための独自の枠組みとして「イケア・プレイタイプ」を採用している。これに基づき、同コレクションでは、「探る(Explore)」「創造する(Create)」「想像する(Imagine)」「体を動かす(Move)」「 競う(Compete)」の5つのスタイルを活かしたアイテムを展開する。

また、同コレクションでは、ポリプロピレン、バーチ材、ポリエステル、ABS樹脂といった、耐久性や安全性、魅力を兼ね備えた素材を使用している。さらに、コレクション全体でサステナビリティを重視し、快適さと頑丈さを両立させた、よりサステナブルな製品づくりを実現している。

コレクションの一部を紹介

「カバー 子どもチェア用」(2,000円)は、子どもチェアとして長年人気のあるMAMMUT/マンムット 子ども用チェアに、ふわふわした遊び心のある表情を簡単にプラスできるカバー。フェイクファーは生き物を思わせ、好奇心や想像力を刺激する。ピンクとブルーの2色展開で、素材にはリサイクルポリエステルを90%以上使用している。洗濯機で洗えるのでお手入れも簡単。

「LEDデコレーション照明 フロア」(4,999円)は、首を少し曲げて座っている優しそうなキリンのフロアランプ。昼間は子ども部屋のデコレーションとしてかわいらしく、夜はまぶしくないやさしい明かりで読み聞かせの時間を心地よく照らす。キリンの頭は少し左右に動かせるので、明かりの向きを調整できる。

「収納 ふた付き」(799円)はただのデコレーションではなく、宝物や鍵、充電ケーブル、ペンといった小物の便利な隠し場所にもなる。耐久性に優れたプラスチック製で、リサイクルプラスチックを50%以上使用している。

おなかをすかせたキュートなモンスターのようなデザインの「プーフ 収納付き」(7,999円)は、子ども用のチェアや、大人用のオットマンになるうえ、おもちゃを食べ尽くしてくれる便利なアイテム。 おかたづけを「モンスターに食べさせる」ゲームとして、遊べる時間となるような交流を生み出す。足を内向きに取り付ければ、遊び心のある見た目から、落ち着いたスタイルに変わる。

「ラグ パイル長」(16,990円)は、なだらかな草原、小川、森、曲がりくねった道が広がる緑豊かな風景が描かれたラグ。毛足の長さを変えたパイルで心地よい立体感を演出し、子ども部屋だけでなくリビングルームにも適している。

人なつっこい顔と柔らかいフワフワの体が特徴のクマの「ぬいぐるみ」(1,499円)や、身長100cmの特大サイズのぬいぐるみ(4,999円)も登場する。

他にも、大人と子どもが楽しい空想上の生き物をいろいろつくれる「積み木 20個」(2,499円)や、カラフルな「フロアクッション 3点セット」(9,990円)、イヌのようなデザインの「LEDテーブルランプ」(3,999円)、角、しっぽ、目が付いた「子ども用スツール」(3,999円)、「洋服スタンド」(8,999円)などを展開する。