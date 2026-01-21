LIXILは1月19日、「洗面空間の収納・整理整頓」に関する意識調査の結果を発表した。調査は2025年11月4日～同年11月30日、LIXIL公式サイト来訪者53名を対象にインターネットで行われた。

普段利用している洗面空間の「収納」に対する満足度を尋ねたところ、「不満」(18.9%)、「どちらかというと不満」(50.9%)を合わせ、実に69.8%もの方が不満を感じていることが明らかに。

洗面空間の「整理整頓」で困っていることを教えてもらったところ、最も多かったのは「ドライヤーやヘアアイロンの置き場に困る」で45.3%。使用直後は熱くてしまえない、コードが絡まって邪魔になるといったストレスがあるよう。次いで「収納の中がごちゃごちゃで物が出しにくい」(43.4%)、「収納スペースが足りない」(39.6%)、「洗面台の上が出しっぱなしの物で散らかる」(37.7%)と続き、限られたスペースに物があふれ、結果的に使い勝手の悪さや見た目の乱雑さに繋がっている様子がうかがえた。

続いて、具体的に収納に困っているものを聞くと、「掃除用品(スポンジ・ブラシ・洗剤等)」(50.9%)、「美容家電(ヘアドライヤー・シェーバー等)」(45.3%)、「予備・詰替(未開封ストック等)」(43.4%)など、サイズや形状が不揃いであったり、生活感が出やすいものが上位に。

本当は洗面空間に収納したいけど諦めているもの

さらに、スペース不足などから「本当は収納したいけど諦めているもの」についても聞いたところ、「下着・パジャマ」(37.7%)と「予備・詰替(未開封ストック等)」(37.7%)が同率トップに。洗面空間は、単に身支度をする場所としてだけでなく、入浴から着替えまでの一連の行動をスムーズに行う更衣・脱衣スペースとしての役割も強く求められていることがわかった。

洗面空間の整理整頓のために実施している工夫

次に、整理整頓のために実施している工夫を尋ねたところ、「収納を足す(市販の仕切り・トレー・棚等)」(43.4%)が最多に。次いで「置き場所を決める(家族別・用途別等)」「物をしぼる(予備を減らす・定期見直し)」(ともに35.8%)と続いた。