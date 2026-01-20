千趣会の通販事業ベルメゾンは1月21日、「中学受験伴走シリーズ」より、第2弾となる「受験サポートB4ファイルラック」(14,990円)を発売する。

同シリーズは、開発担当者が実際の受験サポート時に感じた「親の負担を少しでも軽くしたい」、「子どもが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を作ってあげたい」という想いから誕生した。

2024年8月に第1弾として、天板が耐荷重量30kgという頑丈な仕様の「A3プリンターが置けるプリンターワゴン」(9,990円)を発売し、当初の想定を上回る好調な売り上げを記録した。

今回、第2弾として、受験サポートB4ファイルラックが登場する。

多くの親が直面するのが、膨大な量の塾の教材を管理しなければならないことが生む、親子のストレス。実際に、開発担当者が2人の子どもの教材管理に翻弄されたという経験から、整理整頓という勉強以前のハードルを取り除き、親子が目標に向かってストレスなく並走できる学習環境を提案するため、同商品が開発された。

教材管理に関する悩みとしては、塾特有のB4サイズのプリントファイルが一般的な家具に収まらないことや、親が教材を用意しようとしてもプリントやテキストの山から必要なものを見つけられないこと、塾へ行く直前に子どもが「テキストがない」と大騒ぎしたり、持っていくのを忘れたりすること、収納場所がなく机の上に教材が積み重なり、「机が汚いから勉強したくない」という言い訳につながってしまう、といったことがある。

同商品は、塾教材に多いB4サイズのテキストやプリントを折らずに収納できる奥行きで、一般的な家具では防げなかった「はみ出し」や「平積み」による視認性の悪さを解消。教材の表紙が見えるように立てて収納できるため、子どもが直感的に必要なものを取り出すことができ、「教材を探す」という無駄な時間と労力から解放される。

また、昨今ではリビング学習も当たり前になってきていることから、家族の憩いの場であるリビングに馴染むナチュラルなデザインを採用。勉強する時だけ横に引き寄せ、終わればサッと片付けられるキャスター付きとなっている。