88rising主催「HEAD IN THE CLOUDS Festival」日本初上陸決定

アメリカを拠点にアジアン・カルチャーと音楽を世界中に発信し続けるエンターテイメント・コレクティブの88risingが2018年にLAでスタートさせた音楽フェスティバル HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival。アジア系アーティストを中心にヒップホップ、R&B、ポップなど多様な音楽を発信する場として発展。LAだけでなくNY、ジャカルタ、マニラ、中国などグローバルに世界中で開催し続けているHITCがこの春、日本初上陸開催されることが決定した。

88risingを代表するアーティスト=RICH BRIAN（インドネシア）をはじめ、BIBI（韓国）、MILLI（タイ）、MAX（アメリカ）とグローバルな顔ぶれが日本に集結。日本国内からはちゃんみな、BE:FIRST、AI、Kvi Baba、HANA、Ayumu Imazuといった個性溢れるラインナップが発表されている。今後の追加ラインナップにも注目が集まる。

■HEAD IN THE CLOUDS TOKYO 初開催に寄せて

「HEAD IN THE CLOUDS」を東京で開催することは、私にとってとても特別な意味があります。日本にルーツを持つ者として、Creativemanと共に日本で初めて音楽フェスを開くことは、88risingにとって大きな節目となります。私たちはこれまでずっと、アジアのアーティストを応援し、彼らが世界に羽ばたけるようサポートしてきました。HEAD IN THE CLOUDS Tokyoは、単なるフェスではありません。東西をつなぎ、日本やアジアのアーティストを称え、次世代が夢を描き、成長し、共に進化していくためのプラットフォームなのです。

- Sean Miyashiro / 88risng CEO

2020年に開催を予定していたSUPERSONIC FESTIVALがパンデミックの影響で開催中止になってしまいましたが、88risingのステージセットは本来そこで実現するはずでした。それがHEAD IN THE CLOUDSという、世界の国で成功を収めるフェスとして、やっと東京で開催できるのは最高の喜びです。アジアのアーティストを世界に紹介したいというSeanの夢が実現になっている行動力にリスペクトをしながら、日本からも世界に通じるアーティストを世に出していく事を一緒に進めていきます。

- 清水直樹 / クリエイティブマン 代表

＜イベント情報＞

2026年3月28日（土） 29日（日）幕張メッセ

OPEN 11:00/ START 12:30

3月28日（土） 出演アーティスト

BE:FIRST / RICH BRIAN

MAX / HANA / Ayumu Imazu

...and more!

3月29日（日）出演アーティスト

ちゃんみな / AI

Kvi Baba / BIBI / MILLI

...and more!

TICKETS: GOLD スタンディング1日券（各日） ¥26,000-（GOLD 特典:前観覧エリア/専用入場レーン/専用物販ファストレーン）

GA スタンディング1日券（各日） ¥16,000- / GA スタンディング 2 日通券¥29,000- （すべて税込）

一般プレイガイド発売日 2/28（土） クリエイティブマン 03-3499-6669 （月・水・金 12:00~16:00）

主催:J-WAVE 後援:interfm

※出演ラインナップ変更による払い戻しはいたしません。 ※公演の延期、中止以外での払い戻しはいたしません。

※小学生以上はチケット必要。※未就学児の入場は必ず保護者同伴の上、保護者 1 名につき、児童 1 名のみ入場可能。但し入場エリアの制限あり。

※ウェブサイトの注意事項を必ずご確認いただいた上でチケット購入、来場ください。

公演特設サイト:https://hitcfestival.jp

Creativeman メンバー最速先行:1/27（火）~ ●オフィシャル先行 イープラスにてプレオーダー受付 2/1（日）~

企画・制作・招聘:クリエイティブマン http://www.creativeman.co.jp/