元プロ野球選手で野球解説者の山本昌氏が、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で19日に公開された動画に出演。今シーズンの中日について語った。

山本昌氏

「タイガースがもしこけたら、優勝まであるよ」と期待

山本氏が「セ・リーグ、パ・リーグで気になるチームはあります?」と投げかけると、山崎武司(※崎はたつさき)氏は「台風の目になるチームっていうのは間違いなく、ドラゴンズだと思う」と回答。すると、山本氏も「これは100%ですね」とうなずいた。

また、山崎氏が「選手みんなが普通にやってくれて競走したらドラゴンズが上に行っちゃうと思うんですよ。ここに故障とかアクシデントが出るから野球は分からないんですけど、今の現時点の戦力、選手の力を見ると、ドラゴンズは結構いいところ行けるんじゃないか。これ行かなかったら……」と話すと、山本氏は「今だったら(ドラゴンズを)セ・リーグ2位(予想)にしない?」と確認。

山崎氏が「今だったら2位」と返すと、山本氏は「こんなこと言ったら申し訳ないんだけど、今年ダメだったら球団も考えなきゃ……OBとしてこんなこと言ったら悪いけど。今年は久しぶりに上に行くし、タイガースがもしこけたら、優勝まであるよ」と期待を寄せていた。