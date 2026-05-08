西武が2点差で楽天に勝利
先発投手：西武は隅田知一郎が8回2失点の好投（7安打3奪三振）、楽天のＪ・ウレーニャは6回3失点で敗戦投手 得点経過： 6回裏：西武が3点を追加 8回表：楽天が2点を追加 8回裏：西武が1点を追加 注目選手：西武の長谷川信哉が1本塁打、2得点の活躍、西武の林安可が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|33
|20
|12
|1
|.625
|-
|2
|ヤクルト
|34
|21
|13
|0
|.618
|0
|3
|巨人
|33
|17
|16
|0
|.515
|3
|4
|DeNA
|32
|15
|16
|1
|.484
|4
|5
|広島
|30
|11
|17
|2
|.393
|7
|6
|中日
|32
|11
|21
|0
|.344
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|33
|21
|12
|0
|.636
|-
|2
|ソフトバンク
|32
|17
|15
|0
|.531
|3
|3
|西武
|35
|17
|17
|1
|.500
|4
|4
|楽天
|33
|15
|17
|1
|.469
|5
|5
|日本ハム
|35
|16
|19
|0
|.457
|6
|6
|ロッテ
|32
|13
|19
|0
|.406
|7