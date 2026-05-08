西武が2点差で楽天に勝利

先発投手：西武は隅田知一郎が8回2失点の好投（7安打3奪三振）、楽天のＪ・ウレーニャは6回3失点で敗戦投手 得点経過： 6回裏：西武が3点を追加 8回表：楽天が2点を追加 8回裏：西武が1点を追加 注目選手：西武の長谷川信哉が1本塁打、2得点の活躍、西武の林安可が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 33 20 12 1 .625 -
2 ヤクルト 34 21 13 0 .618 0
3 巨人 33 17 16 0 .515 3
4 DeNA 32 15 16 1 .484 4
5 広島 30 11 17 2 .393 7
6 中日 32 11 21 0 .344 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 33 21 12 0 .636 -
2 ソフトバンク 32 17 15 0 .531 3
3 西武 35 17 17 1 .500 4
4 楽天 33 15 17 1 .469 5
5 日本ハム 35 16 19 0 .457 6
6 ロッテ 32 13 19 0 .406 7