中日が巨人相手に7点差で快勝

先発投手：中日の柳裕也は6回1/3を2失点（7安打10奪三振）の好投、巨人のＦ・ウィットリーは4回1/3で3失点し敗戦投手。得点経過：2回裏、中日が2点を先制。5回裏、中日が3点を追加。6回表、巨人が1点を返すも、中日がリードを広げた。注目選手：中日の細川成也は1本塁打、4打点、2得点の活躍。J・ボスラーも1本塁打、2打点。村松開人も2打点を挙げた。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.