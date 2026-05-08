中日が巨人相手に7点差で快勝

先発投手：中日の柳裕也は6回1/3を2失点（7安打10奪三振）の好投、巨人のＦ・ウィットリーは4回1/3で3失点し敗戦投手。得点経過：2回裏、中日が2点を先制。5回裏、中日が3点を追加。6回表、巨人が1点を返すも、中日がリードを広げた。注目選手：中日の細川成也は1本塁打、4打点、2得点の活躍。J・ボスラーも1本塁打、2打点。村松開人も2打点を挙げた。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 33 20 12 1 .625 -
2 ヤクルト 34 21 13 0 .618 0
3 巨人 33 17 16 0 .515 3
4 DeNA 32 15 16 1 .484 4
5 広島 30 11 17 2 .393 7
6 中日 32 11 21 0 .344 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 33 21 12 0 .636 -
2 ソフトバンク 32 17 15 0 .531 3
3 西武 35 17 17 1 .500 4
4 楽天 33 15 17 1 .469 5
5 日本ハム 35 16 19 0 .457 6
6 ロッテ 32 13 19 0 .406 7