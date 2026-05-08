ヤクルトが3点差で広島に勝利

先発投手：ヤクルトは高梨 裕稔が6回1失点の好投（5安打4奪三振）、広島の森下 暢仁は5回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：ヤクルトが1点を追加 4回表：ヤクルトが1点を追加 4回裏：広島が1点を追加 注目選手：広島の坂倉 将吾が1本塁打の活躍、ヤクルトの古賀 優大が2打点の活躍。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.