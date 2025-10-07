ENEOSホールディングスは10月6日、声による広報活動プロジェクト「#ENEOSこえ報部」の第2弾を開始した。第1弾に続き、声優の江口拓也さんと鬼頭明里さんを起用し、事業の魅力を発信する。

対談や事業紹介、社員密着などのコンテンツを吹き替えで展開

この企画は、対談形式のインタビュー動画に対して声優が吹き替えを行ったコンテンツをENEOS【公式】Instagram（@eneos_group）で公開するというユニークな試み。第2弾の初回では、環境に配慮した潤滑油をテーマにした社員の対談を2人が吹き替えた動画が公開されている。

さらに、江口さんが擬音を多用して“熱さ”を表現した「再生可能エネルギー事業」紹介動画や、鬼頭さんが優しいウィスパーボイスで吹き替えた「ENEOSマテリアル」紹介動画、社員密着ドキュメンタリーの吹き替え動画なども順次公開される。

#ENEOSこえ報部【吹替版】社員対談 ENEOS潤滑油篇





#ENEOSこえ報部【吹替版】密着ドキュメンタリー ENEOS Xplora篇／ENEOS Power篇

収録後のインタビューでは、江口さんが「コンパクトな収録時間の中で、前回とはまた違ったアプローチが多かった印象です。例えばバイノーラルマイクも使用したことでバリエーションが作れました」と語った。一方、鬼頭さんは「難しい専門用語がたくさん出てくるので、それをこなれた感じで読むのが難しかったです」と感想を述べた。

また、新企画として、Xアカウント「ENEOS【公式】」（＠ENEOS_group）では、音声のみで楽しめる「#耳だけ！こえ報部」を10月10日より順次公開する。ASMRや立体音響などを取り入れ、映像なしでも耳から楽しめるコンテンツを通じて、ENEOSの事業の魅力を伝えていくという。

Instagram／Xキャンペーン

さらに、InstagramおよびXで、合計30名に豪華賞品が当たるキャンペーンも実施される。

Instagramでは、10月6日〜10月15日23時59分までの応募期間中にENEOS【公式】Instagramをフォローし、対象投稿に「いいね」をした上で、希望賞品をハッシュタグ（#A・#B・#Cのいずれか）付きでコメントすると、抽選で合計15名に賞品が当たる。

賞品は、A賞「BOSE QC Ultraヘッドホン（第2世代）」5名、B賞「Dyson Supersonic Nural Shine ヘアドライヤー HD16CPATO」5名、C賞「鬼頭明里さんサイン入りスマホスタンド」5名。応募は1人1回限りで、複数コメントや複数賞品のハッシュタグ併記は無効となる。詳細はInstagramのキャンペーン投稿内で確認できる。

Instagramキャンペーンの賞品

Xでも、10月16日〜10月25日23時59分まで、ENEOS【公式】アカウントをフォローし、指定の投稿から希望賞品を選択してコメントを付けて投稿した人の中から抽選で15名に賞品が当たる。

賞品は、A賞「ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-1000XM5 ブラック」10名、B賞「江口拓也さんサイン入りマグボトル」5名。指定投稿への「いいね」や返信だけでは応募とならないため、フォローとコメント投稿が必要となる。詳細はXのキャンペーン投稿で確認できる。