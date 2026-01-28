元プロ野球選手で野球解説者の田尾安志氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で21日に公開された動画に出演。古田敦也氏について語った。
「ずば抜けてるキャッチャーじゃないかな」
この動画では、「自分をメンバーに入れて一緒にプレーしたい選手を選出」「選出できるのは自身が現役時代にプレーしていた選手」という2つのルールのもとでベストナインを決める企画「俺のベスト9」を実施。田尾氏は「8番・キャッチャー」で古田敦也氏の名前を挙げる。
田尾氏は古田氏を「ずば抜けてるキャッチャーじゃないかなと思います」と絶賛し、「いろんなキャッチャーが(打席に立ったときに)後ろにいましたけど、一番憎らしいキャッチャー。僕も予測しますから。この球は投げてこないだろうなという球を投げてこさせるんですよ」と回想。
かみじょうたけしが「一枚さらに裏をかいてくる?」と聞くと、それに田尾氏は「裏をかいてくる」とうなずきつつ、「だからピッチャーも投げづらいキャッチャーだと思うんですよ。プロはこれくらいのことをやらないといけないというようなリードをするんですね。キャッチングもうまいんで、後ろにやらない。そういう自信もあったから、ここ一番でもフォークボールをワンバウンド要求とかね」と振り返っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。