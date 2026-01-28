元プロ野球選手で野球解説者の田尾安志氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で21日に公開された動画に出演。古田敦也氏について語った。

「ずば抜けてるキャッチャーじゃないかな」

この動画では、「自分をメンバーに入れて一緒にプレーしたい選手を選出」「選出できるのは自身が現役時代にプレーしていた選手」という2つのルールのもとでベストナインを決める企画「俺のベスト9」を実施。田尾氏は「8番・キャッチャー」で古田敦也氏の名前を挙げる。

田尾氏は古田氏を「ずば抜けてるキャッチャーじゃないかなと思います」と絶賛し、「いろんなキャッチャーが(打席に立ったときに)後ろにいましたけど、一番憎らしいキャッチャー。僕も予測しますから。この球は投げてこないだろうなという球を投げてこさせるんですよ」と回想。

かみじょうたけしが「一枚さらに裏をかいてくる?」と聞くと、それに田尾氏は「裏をかいてくる」とうなずきつつ、「だからピッチャーも投げづらいキャッチャーだと思うんですよ。プロはこれくらいのことをやらないといけないというようなリードをするんですね。キャッチングもうまいんで、後ろにやらない。そういう自信もあったから、ここ一番でもフォークボールをワンバウンド要求とかね」と振り返っていた。