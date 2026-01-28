バンダイスピリッツは、『仮面ライダーW』より、同作品に登場する死の商人・財団Xのイメージコスチューム「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(ジャケット)」(19,800円)、「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(パンツ)」(13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。]

「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(ジャケット)」(19,800円)

「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(ジャケット)」は、特殊な形状のジャケットを、細部にまでこだわりを重ね商品化。別売りのパンツと合わせることで、財団を象徴する純白の姿が完成する。

商品サイズ

M:a着丈66cm 身幅55cm 肩幅48cm 袖丈61cm

L:着丈68cm 身幅58cm 肩幅50cm 袖丈63cm

XL:着丈70cm 身幅61cm 肩幅52cm 袖丈64cm

「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(パンツ)」(13,200円)

「仮面ライダーW 財団Xイメージコスチューム(パンツ)」(13,200円)は、パンツのボタンにアクセントとしてXのマークを刻印している。

商品サイズ：

M:ウエスト(一部ゴム入り)78cm ヒップ104cm 総丈102cm 股下74cm

L:ウエスト(一部ゴム入り)84cm ヒップ110cm 総丈106cm 股下77cm

XL:ウエスト(一部ゴム入り)90cm ヒップ117cm 総丈109cm 股下79cm

