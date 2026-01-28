メガハウスは、『ONE PIECE』より「Portrait.Of.Pirates ワンピース “SA-MAXIMUM” 赤髪海賊団 大頭 赤髪のシャンクス “神避”」(29,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月30日13時より予約受付開始、2026年8月発送予定。

2026年8月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピース “SA-MAXIMUM” 赤髪海賊団 大頭 赤髪のシャンクス “神避”」(29,700円)

「Portrait.Of.Pirates ワンピース “SA-MAXIMUM” 赤髪海賊団 大頭 赤髪のシャンクス “神避”」は、海の皇帝達「四皇」の一角にして、赤髪海賊団を率いる大頭〝赤髪のシャンクス〟を、P.O.PのMAXIMUMシリーズで再現したアイテム。

ユースタス･キッドを電磁砲ごと一撃で切り伏せた〝神避〟をモチーフに、雄々しい表情と躍動感溢れる造形、質感やエフェクトなど何層も塗り重ねられた彩色など、まさにMAXIMUMクオリティで立体再現されている。

いよいよMAXIMUMで旧「四皇」が揃うとあって、世界中の『ONE PIECE』＆P.O.Pファンが大注目の逸品だ。

原型はMAS(ピンポイント）、彩色はアンドウケンジ。セット内容は彩色済み完成品フィギュアと専用台座。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション