スターバックスでは、1月14日よりバレンタインシーズンが始まりました。第1弾に登場したのは『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』と『カカオ ムース ラテ』の2品。メディア向けに開催された試飲会で、それぞれの特徴やおすすめのカスタマイズを聞いてきました。

新作『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』はどんな味?

『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り717円、店内利用730円)

今年のスターバックスのバレンタインシーズンでは、自分の癒しの時間を楽しんで欲しいという思いから、大人な深い味わいを堪能できるカカオを主役とした2つのビバレッジが登場しました。

『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』は、カップの底にごろっと果肉が入ったストロベリー果肉が敷かれ、カカオを引き立てるヘーゼルナッツフレーバーシロップを合わせたクリームカカオベースが注がれています。

トップには、ふんわりと軽やかなショコラムースと艶やかなレッドベリーグラサージュソースを重ね、ストロベリーフレーバーキャンディーをトッピング。カカオとストロベリーという間違いのない組み合わせを楽しめる一杯となっています。

ひと口飲んでみると、カカオの深みと上質な味わいが際立つリッチな味わいに。見た目とは裏腹に甘さは控えめで、甘酸っぱく華やかなストロベリー果肉もボディにプラスしたヘーゼルナッツフレーバーシロップも主張しすぎず、カカオの深みをより引き立てます。

贅沢なほどカカオを味わえる『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』ですが、その食感にもこだわったのだとか。通常のフラペチーノといえば、氷のザクザクとした食感が特徴的ですが、『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』はジェラートのようななめらかな口当たりとなっているので、久しくフラペチーノを飲んでいないという人にもおすすめです。

『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』のカロリーは?

『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』のカロリーは、Tallサイズで371kcalです。

『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』の価格は?

『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合730円、持ち帰りの場合617円です。

『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』のオススメのカスタムは?

オススメのカスタムを聞いてみたところ、エスプレッソショットを追加(+55円)することで、香ばしいほろ苦さが合わさり、より深みのある味わいを楽しめるのだそう。また、ミルキーな甘さをプラスしたい人は、ホワイトモカシロップを追加（+55円）するのがおすすめだといいます。

ちょっと味変をしてみたい人は、シトラス果肉を追加(+110円)することで、ストロベリーのフレーバーと喧嘩することなく、オレンジショコラのような味わいを楽しめるようです。

『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』の販売期間は?

『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』の販売期間は、1月14日(水)からなくなり次第終了となります。

新作『カカオ ムース ラテ』はどんな味?

『カカオ ムース ラテ』(Hotのみ /持ち帰り Short 599円 / Tall 638円/ Grande 682円 / Venti 726円、店内利用 Short 610円 / Tall 650円 / Grande 695円 / Venti 740円)

『カカオ ムース ラテ』は、ほろ苦く深みのあるカカオソースに、エスプレッソの香ばしさを重ねたラテ。トップには、フラペチーノと同じくショコラムースを重ね、カカオソースとシェイブカカオがトッピングされていました。

ひと口飲んでみると、ショコラムースがゆっくりと溶け出し、カカオの芳醇な香りとミルクのやわらかい甘み、そしてエスプレッソのほろ苦さが調和し、ほっと一息つける味わいに。トッピングのシェイブカカオが、飲むたびにほろりと崩れ、ビターな余韻を添えてくれます。カフェ モカに近い味わいを想像していましたが、カカオの奥深さが際立つことでより上質さを感じられるまろやかな口あたりに仕上がっていました。穏やかな時間を過ごしたい時や、忙しい時間の合間のひと休みにぴったりな一杯です。

『カカオ ムース ラテ』のカロリーは?

『カカオ ムース ラテ』のカロリーは、Tallサイズで404kcalです。

『カカオ ムース ラテ』の価格は?

『カカオ ムース ラテ』の価格は、の価格は、店内利用の場合Short 610円 / Tall 650円 / Grande 695円 / Venti 740円、持ち帰りの場合Short 599円 / Tall 638円/ Grande 682円 / Venti 726円です。

『カカオ ムース ラテ』のオススメのカスタムは?

『カカオ ムース ラテ』のオススメのカスタムは、アーモンドミルクに変更(+55円)することで、アーモンドチョコレートのような味わいを楽しめるのだそう。また、ブロンドエスプレッソに変更(0円)することで、やわらかくより上品な味わいに変化するといいます。

『カカオ ムース ラテ』の販売期間は?

『カカオ ムース ラテ』の販売期間は、『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』と同じく1月14日(水)からなくなり次第終了となります。

バレンタインらしいピンクのご褒美チョコレートケーキが登場

同日からは、バレンタインムードを高めるスイーツも発売されました。『ルビーチョコレートケーキ』は、ベリーのような華やかな風味と爽やかな酸味のバランスが絶妙なご褒美感満載のチョコレートケーキです。

生地とルビーチョコレートムースの間にカシスフィリングを忍ばせ、ピンク色のチョコレートでコーティングされており、パリッとしたコーティングチョコレートとじゅわりととろけるようなルービーチョコレートムースの食感も楽しめます。

チョコレートではなく、カカオが主役のスターバックスのバレンタイン。その深く上質な味わいと共にバレンタインシーズンをゆったりとした気持ちで過ごしてみてはいかがでしょうか？