ジェイコム東京（J:COM）は、墨田区のものづくり技術や職人の素顔を紹介する特別番組「職人の哲学」を、2月1日21時からコミュニティチャンネル「J:COMチャンネル」（地上デジタル11ch）で放送する。タレントの眞鍋かをりさんとフリーアナウンサーの松井康真さんをMCに迎え、町工場を舞台に職人の技術やものづくりへの想いに迫る。

眞鍋さんが溶接や組み立てにも挑戦！

この番組は、東京商工会議所墨田支部から地域の職人や町工場の魅力を発信する機会創出への協力依頼を受けて企画されたもの。墨田区は江戸時代から続く伝統工芸と先端技術が共存する「ものづくりのまち」で、区内には約2,500社の製造業者が集積している。一方で、熟練技術の魅力発信の難しさや後継者不足といった課題も抱えており、ジェイコム東京では、東京商工会議所墨田支部と連携しながら、地域企業が持つ技術力やものづくりへの想いを“映像の力”でわかりやすく伝えることを目的に本番組を企画したとしている。

番組では、墨田区に本社を構える町工場の株式会社の浜野製作所を訪問。30年近くにわたり現場を支えてきた職人の金岡裕之さんにスポットを当てる。工場の全焼という困難を乗り越え、同社の浜野慶一会長とともに会社を成長させてきた歩みや、月面探査車用タイヤの開発といった先端分野への挑戦を紹介する。さらに、バイク愛好家でもある金岡さんのプライベートにも触れ、オンとオフのバランスを保ちながら高い成果を生み出す職人の日常を描くとしている。

また、番組内では眞鍋さんが金属加工の溶接や組み立てに実際に挑戦。本格的な加工体験を通じて、ものづくりの奥深さや難しさ、現場で受け継がれてきた技術の魅力を伝える構成となっている。

（左から）松井康真さん、眞鍋かをりさん／浜野製作所 職人・金岡裕之さん、代表取締役CEO 浜野慶一さん

放送は2月1日21時からで、再放送は2月4日、8日、11日、15日に実施する。台東区のみ2月1日の本放送は22時からとなる。放送エリアは墨田区、台東区、葛飾区、足立区、江戸川区、北区、板橋区のJ:COMサービスエリアで、J:COMの有料サービス加入の有無を問わず、ネットワークが接続されている建物であれば無料で視聴できる。

さらに、地域情報アプリ「ど・ろーかる」での配信も行われる。配信期間は2月1日から2月28日までで、AndroidはGoogle Playストア、iPhoneはApp Storeから「ど・ろーかる」を検索してインストールすることで視聴可能となる。視聴は無料だが、通信料は利用者の負担となる。

眞鍋さんは「今回の取材を通して、町工場の職人さんのすごさは技術だけでなく、発想力や工程そのものを生み出す力にあると感じました。AIの時代だからこそ、機械には真似できないその力は、日本の宝だと思います。」とコメントしている。

松井さんは「とても興味深く中身の濃い取材でした。浜野慶一会長の器の大きさと人柄、職人・金岡裕之専務のものづくり職人の矜持に注目です。眞鍋かをりさんは流石“持って”おられます。何が起きたかはあなたの目で確かめてください。」と話している。