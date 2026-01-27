乃木坂46賀喜遥香「16人いたときから『かっこいい曲をやりたい！』って…」念願叶った4期生曲「Fake Doctor」の想いを熱弁

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。1月22日（木）の放送では、1月14日にリリースされた5枚目のアルバム『My respect』に収録されている4期生曲「Fake Doctor」について語りました。賀喜：今日の授業は、1月14日にリリースした私たち乃木坂46の5枚目のアルバム『My respect』のなかから、4期生の新曲についてお話をしていこうと思います！まず、今回のアルバムは前作の『今が思い出になるまで』から約7年ぶりのリリースになります。そのあいだに、乃木坂46のデビュー10周年を記念したベストアルバム『Time flies』もリリースしているんですけど、オリジナルアルバムとしては、かなり久し振りになります。私が乃木坂46に入ってから今までがちょうど7年くらいなので、同い年（笑）！このアルバムには、29枚目シングルの「Actually...」から、40枚目の最新シングル「ビリヤニ」までの表題曲が収録されているほか、新曲の「My respect」と6期生の新曲「全力ラップタイム」は共通ディスクに収録されておりまして、3期生、4期生、5期生の新曲も、TYPE-A、TYPE-B、TYPE-Cにそれぞれ収録されております。アルバムの詳細は、オフィシャルサイトをチェックしていただけたらと思います！賀喜：私は「My respect」と4期生の楽曲にも参加していまして、そのタイトルが「Fake Doctor」です。「この曲です。」って（デモ音源を）送っていただいたときに、初めてタイトルを見て「Fake Doctor……Doctorではない？」ってなって（笑）。曲を聴いてみたらかっこいい感じで、4期生の楽曲って、ほぼ全部“かわいらしい”か“爽やかでアップテンポで明るい”みたいな楽曲しかなくて、4期生のなかでも「もし4期生で楽曲をいただけるなら、かっこいい曲をやりたいよね」って結構前から話していたんです。だから「この曲を歌えるのうれしい！」って思いました。でね、この曲は林瑠奈がセンターなんです！ もうキタコレですよ（笑）！ 林瑠奈ちゃんっていう子は、もちろんかわいい曲も似合うんですけど、かっこいい、ちょっとセクシー味も入っているような曲で、センターを見たかった！しかも、センターってなったら、林瑠奈のソロから曲が始まるわけですよ。歌もうまいし、声もきれいだし、歌い方も似合うし、かっこ良くて“最高やな！”って思いました。メンバーとも「こういう曲を歌うって意外だね」っていう話をしていて、単純にうれしかったです。歌詞のなかにも「Doctor」っていっぱい言うんですよ。歌割りもあって、“大人にできない うちらへの治療法”っていうパートは私が1人で歌っていたりしていて、メンバー1人ひとりの歌声がよく聴けるんです！そのなかで、柴田柚菜ちゃんの歌割りが“不思議な力 持つおっさん”なんですよ。“これ……どうやって歌うんだろう？ 歌詞的にかっこよく歌うの難しそうだな”と思って。でも、できあがった曲を聴いたら、柚菜ちゃんも歌が上手だから“持つおっさん♪”って、かっこよく歌っていて、私はそこが好きです（笑）！ そこにも注目していただきたいなって思います。あとは、私が歌っているところも探していただきたいなって思うし、なんと言っても歌い出しが林瑠奈の美声なので！ そこを聴いていただけたらなって思います！――ここで「Fake Doctor」（乃木坂46）をオンエア♪賀喜：お届けしたのは、乃木坂46で「Fake Doctor」でした。自分で言うのもなんですけど、いい曲ですよね～（笑）！ 好きなんです。それこそ、4期生も6人が卒業して10人になっちゃったんですけど、なんなら、16人いたときから「かっこいい曲をやりたい！」ってみんなで話したりしていたんです。それが、心のなかで思っていた“やりたいこと”の1つにあったので、それが叶ってうれしいなっていう気持ちがあります。そして、2月22日（日）、23日（月・祝）には、このアルバムを記念したライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」の開催も決定しております！ こんなタイトルですから『My respect』に収録されている楽曲を中心に構成する特別なライブになる予定です。だから、「Fake Doctor」もあるんじゃない!? “持つおっさん”も聴けるんじゃない（笑）!? アルバムに収録されている曲を中心に構成されているので、参加してくれる生徒の皆さんは、ぜひアルバムを聴いて、楽しみに待っていただけたらと思います。よろしくお願いします！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info