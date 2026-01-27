Mrs. GREEN APPLE大森元貴は日頃から“変な動き”をしている!? 若井滉斗「人はピンチになったときに…」フェーズ3初ハプニングを振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。1月19日（月）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しながら、昨年末の活動を振り返りました。
――Mrs. GREEN APPLEは、2025年末の「第67回 輝く！日本レコード大賞」や「第76回NHK紅白歌合戦」に出場。さらに年明けの「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2025→2026」では、バンドの「フェーズ3」開幕、そしてフェーズ3初となるパフォーマンスを披露しました。
今回の放送では、新たな幕開けとなった「CDTVライブ！ライブ！」のステージで発生した、あるハプニングの裏側が語られました。
＜リスナーからのメッセージ＞
年末年始は、レコ大、紅白、CDTVライブ！ライブ！、YouTube配信などお疲れ様でした！
フェーズ3初のステージであったCDTVでは、ハプニングをハプニングと思わせないような大森先生のMCで「これがフェーズ3なのか」と思いました（笑）。
これからの活躍もとても楽しみにしています。ライブや楽曲作り、お笑いなどたくさん楽しませていただきます!!（広島県 17歳 男の子）
pic.twitter.com/vC8q4FwlNH— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) December 31, 2025
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：お笑い、したことないですよ？ 我々（笑）。
藤澤：お笑いって（笑）！
大森：フェーズ3初のステージ「CDTVライブ！ライブ！」ね！ 「ニュー・マイ・ノーマル」のときに音が止まってしまうっていうハプニングがありましたね。
若井：フェーズ3 ＋ 2026年初ハプニング！
大森：いや、ありがたいですよ！ 私としては美味しい限りですけど！
若井：いやー、もう……大森さんの……面白かったです（笑）。
全員：（音が止まってしまった時の大森先生の真似をする）「ﾊｯ!!! ﾍｯ!!! ﾝｯ!!! ﾍｯ!!! ﾊｯ!!!」
若井：でもさ……（笑）。
大森：なんですか？
若井：いや……まあ、俺たちメンバーとしては、見たことある動きじゃん！
藤澤：たしかに（笑）。
大森：どういうこと（笑）？
若井：ああいう変な動きをいっぱいするから！
藤澤：突然ね（笑）。日頃から。
若井：だから、やっぱり人はピンチになったときに、動き慣れている動きをするんだなって思ったね！
大森：そういうことじゃない（笑）。
若井：（笑）。
大森：違う、違う！「大森さんは日頃からエンターテイナーなんだな！」でしょ！ そういうことでしょ？
若井：すみません……気が利かなくてね（笑）。
大森：（笑）。
若井：でも、楽屋でさ……（笑）。
大森：若井さん！ あなた、見落としてますけど……あれ、後ろでりょうちゃん（藤澤）がジョギングしてたの知らないですか？
若井：えっ!?
大森：ハプニングが起こったときに、りょうちゃんが……（その場で軽快な足踏みをする）。
若井・藤澤：（笑）。
大森：一番つまらない動きをしてたのよ！
若井：でもやっぱり、りょうちゃんは普段からジョギングしてるから（笑）。
藤澤：（笑）。
大森：あれ、僕が機転を利かせなかったら、我々もあの場で死んでましたからね（笑）。
藤澤：たしかに（笑）。
若井：マジでそうよ！ りょうちゃんのジョギングで終わってたら……。
大森：りょうちゃんのジョギングが（カメラに）抜かれた日には、我々もフェーズ3が終わってましたから！ 若井はもう直立不動でしたからね！
若井：あ、でもよく見たらね、俺もちょっとステップ踏んでんのよ（笑）。
大森・藤澤：（笑）。
藤澤：一番わけわからない（笑）！
若井：元貴の真似をして、若干ステップ踏んでるから！
大森：りょうちゃんのジョギングも見てほしいわけよ！
若井：りょうちゃんはピンチのときにジョギングするんだね！
藤澤：そうだね！
若井：自分にとってフィットする動きを。
藤澤：そういうことなんだね！
大森：俺、別にあれフィットする動きじゃねえから（笑）。
若井・藤澤：（笑）。
大森：ということでね、お笑い頑張っていきましょう！
若井：はい（笑）！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info