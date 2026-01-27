Mrs. GREEN APPLE大森元貴は日頃から“変な動き”をしている!? 若井滉斗「人はピンチになったときに…」フェーズ3初ハプニングを振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。1月19日（月）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しながら、昨年末の活動を振り返りました。――Mrs. GREEN APPLEは、2025年末の「第67回 輝く！日本レコード大賞」や「第76回NHK紅白歌合戦」に出場。さらに年明けの「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2025→2026」では、バンドの「フェーズ3」開幕、そしてフェーズ3初となるパフォーマンスを披露しました。今回の放送では、新たな幕開けとなった「CDTVライブ！ライブ！」のステージで発生した、あるハプニングの裏側が語られました。年末年始は、レコ大、紅白、CDTVライブ！ライブ！、YouTube配信などお疲れ様でした！フェーズ3初のステージであったCDTVでは、ハプニングをハプニングと思わせないような大森先生のMCで「これがフェーズ3なのか」と思いました（笑）。これからの活躍もとても楽しみにしています。ライブや楽曲作り、お笑いなどたくさん楽しませていただきます!!（広島県 17歳 男の子）

pic.twitter.com/vC8q4FwlNH

— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) December 31, 2025大森：お笑い、したことないですよ？ 我々（笑）。藤澤：お笑いって（笑）！大森：フェーズ3初のステージ「CDTVライブ！ライブ！」ね！ 「ニュー・マイ・ノーマル」のときに音が止まってしまうっていうハプニングがありましたね。若井：フェーズ3 ＋ 2026年初ハプニング！大森：いや、ありがたいですよ！ 私としては美味しい限りですけど！若井：いやー、もう……大森さんの……面白かったです（笑）。全員：（音が止まってしまった時の大森先生の真似をする）「ﾊｯ!!! ﾍｯ!!! ﾝｯ!!! ﾍｯ!!! ﾊｯ!!!」若井：でもさ……（笑）。大森：なんですか？若井：いや……まあ、俺たちメンバーとしては、見たことある動きじゃん！藤澤：たしかに（笑）。大森：どういうこと（笑）？若井：ああいう変な動きをいっぱいするから！藤澤：突然ね（笑）。日頃から。若井：だから、やっぱり人はピンチになったときに、動き慣れている動きをするんだなって思ったね！大森：そういうことじゃない（笑）。若井：（笑）。大森：違う、違う！「大森さんは日頃からエンターテイナーなんだな！」でしょ！ そういうことでしょ？若井：すみません……気が利かなくてね（笑）。大森：（笑）。若井：でも、楽屋でさ……（笑）。大森：若井さん！ あなた、見落としてますけど……あれ、後ろでりょうちゃん（藤澤）がジョギングしてたの知らないですか？若井：えっ!?大森：ハプニングが起こったときに、りょうちゃんが……（その場で軽快な足踏みをする）。若井・藤澤：（笑）。大森：一番つまらない動きをしてたのよ！若井：でもやっぱり、りょうちゃんは普段からジョギングしてるから（笑）。藤澤：（笑）。大森：あれ、僕が機転を利かせなかったら、我々もあの場で死んでましたからね（笑）。藤澤：たしかに（笑）。若井：マジでそうよ！ りょうちゃんのジョギングで終わってたら……。大森：りょうちゃんのジョギングが（カメラに）抜かれた日には、我々もフェーズ3が終わってましたから！ 若井はもう直立不動でしたからね！若井：あ、でもよく見たらね、俺もちょっとステップ踏んでんのよ（笑）。大森・藤澤：（笑）。藤澤：一番わけわからない（笑）！若井：元貴の真似をして、若干ステップ踏んでるから！大森：りょうちゃんのジョギングも見てほしいわけよ！若井：りょうちゃんはピンチのときにジョギングするんだね！藤澤：そうだね！若井：自分にとってフィットする動きを。藤澤：そういうことなんだね！大森：俺、別にあれフィットする動きじゃねえから（笑）。若井・藤澤：（笑）。大森：ということでね、お笑い頑張っていきましょう！若井：はい（笑）！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info