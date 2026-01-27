セブン‐イレブン・ジャパンは1月26日～31日の6日間限定で、対象の中華まんを一度に2個買うと、次回から使える対象のドリンク1本が無料になるレシートクーポンがもらえるキャンペーンを全国のセブン - イレブンにて実施している。

同キャンペーンの実施期間は1月26日～31日、ドリンク引き換え期間は1月26日～2月6日。購入対象商品は同店の中華まん各種。「とろけるチェダーの濃厚チーズ肉まん」(210.60円)、「ふんわり×ごろっと 肉まん」(168.48円)、「もちふわ×とろ～り ピザまん」(170.64円)、「ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん」(160.92円)、「もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん」(140.40円)、「もちもち×ずっしり 大入り豚まん」(250.56円)、「もっちり×ジューシー 特製豚まん」(210.60円)などのラインアップがある。

購入対象商品ラインアップ

無料引換対象商品は、「サントリー 天然水 1L」「カナダドライ ジンジャーエール 500ml」「一(はじめ) レモングラスティー 600ml」「イミューズ ヨーグルトテイスト 500ml」の4種類。

無料引換対象商品

なお、レシートに印字されるドリンク無料クーポン1枚につき、対象のドリンクいずれか1本と引き換え可能で、中華まん各種を一度に2個(組合せ自由)買うたびに、ドリンク1本無料クーポンが1枚発行される。

引換商品は変更になる場合がある。