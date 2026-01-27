バンダイスピリッツは、『ドラゴンボールZ』より「S.H.Figuarts スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人--ゲンキダマツリEdition-」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月27日16時より抽選受付を開始、2026年3月発送予定。

「ジャンプ」本誌や完全版に掲載された際のカラーページをイメージしたカラーリングの「スーパーサイヤ人孫悟空-伝説のスーパーサイヤ人-」がS.H.Figuartsに登場。

本体のカラーリングに合わせ原作のコマをイメージし頭部パーツ2種、表情パーツ2種を新規造形。また、「クリリンのことかーっ!!!!!」の吹き出しを再現できるPETシートも付属。

さらに本体同様、「ジャンプ」本誌や完全版掲載時のカラーページの色味をイメージした40周年ロゴがプリントされた台座も付属する。

受付期間は1月27日16時～1月29日23時、当選発表は1月中となる。

『ドラゴンボールZ』とは 『ドラゴンボールZ』は、鳥山明『DRAGON BALL』を原作としたテレビアニメ。『ドラゴンボール』の続編として1989年～1996年に放送された。サイヤ人編からフリーザ、セル、人造人間、魔人ブウ編までを描き、超サイヤ人など数々の名場面を生んだ。

(C)バード・スタジオ／集英社 (C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション