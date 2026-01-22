バンダイスピリッツは、2024年放送の『ドラゴンボールDAIMA』より「フィギュアーツZERO [超激戦] スーパーサイヤ人4孫悟空-DAIMA-」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月23日(金)16時より予約受付開始、2026年8月発送予定。

『ドラゴンボールDAIMA』から「スーパーサイヤ人4孫悟空」がフィギュアーツZERO 「超激戦-EXTRA BATTLE-」 シリーズに登場。

劇中終盤にて「ジャイアントゴマー」に向かい、 「かめはめ波」 を放つシーンを圧倒的な造形と彩色で再現。「孫悟空」の髪の毛にはパール彩色を採用し、台座にパースをかけることでバトルフィールドの細部まで立体化した。さらに「孫悟空」の周囲は青色の彩色を施すことで「かめはめ波」 の照り返しまで再現している。

『ドラゴンボールDAIMA』とは シリーズ40周年企画として2023年に発表され、2024年10月に放送開始された『ドラゴンボールDAIMA』は、謎の力で“子どもの姿”にされた悟空たちの、新たな世界での冒険を描いたテレビアニメ。鳥山明がストーリー・設定・キャラクターデザインを手掛けた。

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション