元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画に出演。巨人・則本昂大の起用法について語った。
巨人・則本昂大の起用法
この動画では、巨人の先発ローテーションを高木氏が予想する企画を実施。森藤恵美が「6番目に則本投手を入れてくるか……?」と水を向けると、高木氏は「そうだな……だから先発で使えれば、入れてくるだろうけど、楽天の2年間くらいは抑えをやったり中継ぎをやったりだとか、いろいろ後ろのほうですったもんだがありながらやっていたよね」と振り返る。
その上で、高木氏は「だから先発のスタミナがまだ残ってるのかとか、いろんなことは見ながら決めなきゃいけないと思うよ」と持論を述べ、「まあ、ある程度リップサービスで『先発はやらせてみたい』というようなことは言うかも分からないけども、それは鵜呑みにはできないなという」と推察。
これに森藤が「じゃあ6番目に入ってくるかどうかはまだ、青信号ではない?」と疑問をぶつけると、高木氏は「だっていっぱいいるもの。赤星にも投げさせてやりたいし井上もそうだし、去年ちょっと花開いた森田、西舘っていうのもどういうものなのか。横川(もいる)。この中では横川が一番安定して投げてくれそうな気もするけど」と自身の印象を語っていた。
【編集部MEMO】
横浜大洋ホエールズ、横浜ベイスターズ、日本ハムファイターズなどで活躍した高木豊氏。1985年、当時の監督である近藤貞雄さんの発案で、加藤博一さん、屋鋪要氏、高木氏というチームの俊足打者が1番、2番、3番と並ぶ「スーパーカートリオ」を結成したことでも知られる。現役引退後は、アテネオリンピック日本代表内野守備・走塁コーチや横浜DeNAベイスターズのヘッドコーチなどを務めた。YouTubeチャンネル『高木豊 Takagi Yutaka』では、野球界ニュースの解説やゲストを招いた対談動画が公開されており、ダルビッシュ有がゲストとして登場した動画「【遂に登場!!】ダルビッシュ有が見た『大谷翔平』と『佐々木朗希』の可能性とダルビッシュの“人間力”」は300万回を超える再生数を記録している。