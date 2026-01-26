元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画に出演。巨人・則本昂大の起用法について語った。

則本昂大

巨人・則本昂大の起用法

この動画では、巨人の先発ローテーションを高木氏が予想する企画を実施。森藤恵美が「6番目に則本投手を入れてくるか……?」と水を向けると、高木氏は「そうだな……だから先発で使えれば、入れてくるだろうけど、楽天の2年間くらいは抑えをやったり中継ぎをやったりだとか、いろいろ後ろのほうですったもんだがありながらやっていたよね」と振り返る。

その上で、高木氏は「だから先発のスタミナがまだ残ってるのかとか、いろんなことは見ながら決めなきゃいけないと思うよ」と持論を述べ、「まあ、ある程度リップサービスで『先発はやらせてみたい』というようなことは言うかも分からないけども、それは鵜呑みにはできないなという」と推察。

これに森藤が「じゃあ6番目に入ってくるかどうかはまだ、青信号ではない?」と疑問をぶつけると、高木氏は「だっていっぱいいるもの。赤星にも投げさせてやりたいし井上もそうだし、去年ちょっと花開いた森田、西舘っていうのもどういうものなのか。横川(もいる)。この中では横川が一番安定して投げてくれそうな気もするけど」と自身の印象を語っていた。